Así quedó la planta de Friopan tras la ocupación del sindicato

Un grupo de trabajadores sindicalizados de la empresa Friopan ocupó la planta de la empresa. La medida fue resuelta por 38 operarios con apoyo de la Mesa Coordinadora del Pan. En tanto, otras 77 personas que no están sindicalizadas no pudieron trabajar durante cuatro días porque se impidió el ingreso a las instalaciones.

En diálogo con El Observador, Adolfo Fernández, uno de los propietarios de la empresa, explicó que la medida se extendió desde la madrugada del viernes 24 de mayo hasta el martes 28 de mayo a las 17 horas. Según dijo el empresario, el motivo fue “el rumor de una posible reestructura” tras la incorporación de nueva maquinaria.

Fernández afirmó que más allá de las pérdidas económicas “el daño es incalculable”. Puso como ejemplo que se perdieron clientes, ventas y materia prima en proceso. También se perdió un día para volver a poner en condiciones la maquinaria que hubo que desarmar para limpiar, relató.

“Hubo violación de la cámara de stock, de otra donde se guarda materia prima, hubo cámaras de circuito cerrado de televisión que se taparon y otras que las dieron vuelta. Entró gente que no era de la empresa, incluso hubo niños”, dijo Fernández.

“Había gente que quería entrar a trabajar, no pudieron y perdieron el jornal del viernes, sábado, lunes y martes”, relató el empresario. Estas personas enviaron una carta al Ministerio de Trabajo expresando que querían ejercer su derecho a trabajar y que se oponían a la medida. “En el ministerio les dijeron que no tenían derecho a nada. Hay derecho para ocupar, hay derecho para parar, pero no hay derecho para trabajar. El ministerio está para algunos y no para todos”, dijo el empresario.

En el medio hubo dos reuniones en la cartera de Trabajo donde se acordó que se suspendiera la ocupación.

Desde la empresa se confirmó a El Observador la veracidad de un video que circula en redes sociales y que muestra las condiciones en las que quedó la fábrica una vez fue desocupada. En las imágenes se ve masa tirada por el piso y materia prima cargada en las máquinas de elaboración y en los carros. El sindicato no permitió que se terminara de sacar antes de tomar la medida.

La firma iniciará acciones legales contra el sindicato una vez se calculen las pérdidas totales. “Alguien se tiene que hacer responsable de todo esto.”, dijo Fernández.