Así se mueven las piezas en el tablero de las elecciones en Conaprole

Cuando quedan dos meses para la realización de la elección de nuevas autoridades en Conaprole -el acto está programado para el viernes 10 de diciembre- hay un candidato a presidente confirmado (por la lista 1010), otro cuya participación se perfila aunque no hubo un anuncio oficial (por Opción 2021) y resta la definición de una tercera corriente, la lista 1936, que puede presentarse, pero no descarta trabajar en pos de una alianza electoral.

La contienda electoral en la principal industria láctea nacional, la firma exportadora de mayor relevancia en Uruguay, tiene como marco la realización de las elecciones en la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), que debieron desarrollarse en el otoño pasado y se han ido postergando dada la emergencia sanitaria por covid-19.

Para esas elecciones en la ANPL hay dos corrientes, la oficialista lista 10 (postula como presidente a Leandro Galarraga, actual tesorero de la gremial) y la denominada Opción 2021 (el candidato a presidente es Carlos Torterolo, expresidente de la ANPL).

La directiva en ejercicio, presidida por Walter Frisch, no ha fijado fecha de elecciones amparada en lo que el gobierno le ha indicado, dada la emergencia sanitaria, considerando que por estatuto la votación solo se realiza de modo presencial, en el marco de una asamblea de socios.

Opción 2021 entiende que los argumentos para no fijar fecha de elecciones no son consistentes; fuentes vinculadas a esa corriente dijeron que la actitud del oficialismo tiene como real objetivo evitar que las elecciones en la ANPL sucedan antes que las de Conaprole.

Lista 1010

Volviendo a las elecciones en la cooperativa, por la lista 1010, con el respaldo de la lista 10 de la gremial ANPL, el candidato a presidente es Gabriel Fernández Secco, actual director de la cooperativa; lo acompañan el actual vicepresidente de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, y además Daniel Laborde, Juan Parra y Carlos Félix.

En la presentación de esa candidatura, realizada en Santa Lucía, Fernández Secco le pidió a los productores -“que han valorado y que valoran el trabajo que la cooperativa ha hecho durante estos últimos 20 o 30 años que nos han llevado a donde Conaprole está hoy”- que lo acompañen con su voto, para “redoblar el esfuerzo”.

Lista 1936

La lista 1936 (ese número es el del año de fundación de Conaprole), que tiene un puesto en el directorio (los otros cuatro son ocupados por el oficialismo), no ha tomado una decisión.

En las últimas elecciones en Conaprole por esa corriente siempre fue electo como director Miguel Bidegain Lecuona, quien para promover la cosecha de experiencia por parte de nuevos directivos hace un año cedió ese sitio en el directorio a su suplente, Fernando Santarcieri.

Bidegain, tras destacar que sigue con la idea de quedar al costado para que haya una renovación dirigencial, “algo que todos deberían hacer”, dijo a El Observador: “La lista 1936 está trabajando para las elecciones”.

Sobre si la lista se presentará por sí sola como en las últimas instancias electorales o lo hará en el marco de una alianza, puntualizó: “No lo sé, ni lo descarto”.

Un dato a tener en cuenta, expuesto por Bidegain y ante la eventualidad de una alianza, es que de cara a las elecciones en la ANPL desde la lista 1010 invitaron a gente de la lista 1936 y nadie accedió, pero sucedió lo contrario cuando desde Opción 2021 se hizo el mismo planteo y seis productores de la 1936 aceptaron.

Opción 2021

Opción 2021 es otra corriente que tiene la mira en las elecciones de Conaprole. Es un movimiento que se creó este año, con productores de extensa trayectoria y otros con experiencia incipiente en el gremialismo, con miras a las elecciones en la ANPL y también a las de Conaprole, según destacaron desde su gestación.

Para la elección en la gremial el candidato es Carlos Torterolo. Para las elecciones en Conaprole anunciaron como "líder" del equipo que trabajará en conformar la lista a Álvaro Lapido, expresidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y exvicepresidente de Conaprole.

Fuentes vinculadas a Opción 2021 dijeron a El Observador que Lapido será el candidato a presidente de Conaprole por esa alternativa electoral.

El dato

El actual directorio de Conaprole tiene como presidente a Álvaro Ambrois Martínez y como directores a Alejandro Pérez Viazzi (vicepresidente), Gabriel Fernández Secco, Jesús Noel Alpuin Duque y Fernando Santarcieri.

En cada elección el presidente, vicepresidente y otros dos cupos del directorio quedan en manos de la lista ganadora y el quinto sitio en el directorio es para la lista menos votada.

En caso de presentarse tres listas, algo que no viene sucediendo, pero puede darse, lo anterior no cambia: la lista ganadora se quedará con cuatro de los cinco cupos, la segunda lista más votada obtendrá uno y la menos votada no tendrá representantes en el comando directivo de la empresa.