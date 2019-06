Así son los Ubercopteros que empiezan a funcionar en julio

La compañía Uber iniciará su servicio de taxi aéreo, los denominados "ubercópteros", a partir del próximo 9 de julio a un precio promedio de entre US$ 200 y US$ 225 en lo que sería el viaje promedio, en helicópteros con capacidad máxima para cinco viajeros y dos pilotos. Según The New York Times, en un servicio que operará Uber Copter, bajo el paraguas de Uber Elevate, para los miembros de que hayan obtenido el estatus de platino y diamante.



Los viajes tendrán un precio dinámico que cambiará según la demanda, pero el viaje promedio costará entre US$ 200 y US$ 225, según Nikhil Goel, de Uber Elevate. El servicio de helicóptero tendrá una ruta predeterminada que irá entre una ubicación próxima al ferry de Staten Island, en el bajo Manhattan, hasta el aeropuerto JFK, con un tiempo de vuelo de aproximadamente ocho minutos.



"Este es un viaje que muchos viajeros hacen al día, y vemos la oportunidad de ahorrarles una gran cantidad de tiempo", dijo Eric Allison, jefe de UberElevate. Actualmente, ese viaje en automóvil puede durar por lo menos una hora, y en hora punta puede durar más de dos horas. Otros modos de tránsito, el metro y el ferrocarril de Long Island, toman entre 50 y 75 minutos. Uber Copter se compromete a reducir la experiencia total de viaje, incluido el transporte terrestre, en tan solo 30 minutos.



"Nuestro plan es extender Uber Copter a más clientes de Uber y a otras ciudades, pero queremos hacerlo bien", dijo Allison al Times. "El objetivo principal de esta empresa inicial es comprender las operaciones detrás de los vehículos aéreos".

Sin embargo, los Ubercopteros pueden encontrar resistencia. El portavoz del Consejo de Nueva York, Corey Johnson, cuestionó públicamente su conveniencia y necesidad, tras un accidente mortal de una aeronave contra un rascacielos. "¿Es eso realmente necesario? ¿Es seguro?", se preguntó Johnson en una entrevista en la cadena de noticias Fox 5, apenas unos días después del anuncio de la empresa radicada en San Francisco.



El portavoz municipal también valoró la necesidad de "tantos" vuelos comerciales, como es el caso del helicóptero estrellado durante un aterrizaje de emergencia en un edificio de 54 plantas en el cruce de la Séptima Avenida con la calle 51. La voz de Johnson e suma a la de la congresista neoyorquina Caroline Maloney, que llamó a vetar los vuelos sobre Nueva York.

Movilidad y logística global

La novedad del comienzo de operaciones de de UberCopter fue compartida en la Uber Elevate Summit, en donde también se prometió que dentro de cinco años habrá un servicio de taxis aéreos eléctricos en grandes metrópolis.

A días de haber debutado en Wall Street, en una audaz movida que el mercado mira con desconfianza, Uber está presentando en Washington sus proyectos para la próxima década, que incluyen automóviles sin conductor, bicicletas, monopatines y taxis aéreos, confirmando su ambición por convertirse en la gran compañía global de movilidad y logística, un terreno en el busca pelearle el liderazgo a Amazon. Tal como viene sucediendo desde 2017, la empresa reunió a socios estratégicos, funcionarios, académicos y periodistas en su Uber Elevate Summit, un encuentro anual de dos días en el que revela los planes a futuro y presenta nuevos proyectos.

En este caso, la ciudad elegida como sede fue la capital de los Estados Unidos, mundialmente famosa por sus monumentos y museos. Entre estos últimos se destaca el del Instituto Smithsoniano dedicado “al aire y el espacio”. Allí se encuentra el legendario primer avión de los hermanos Wright, que logró despegar en 1903, pero también están los primeros vehículos que construyeron y con los que se hicieron ricos antes de soñar con volar: bicicletas.

De algún modo, con su visión de un transporte aéreo urbano sustentable, Uber parece estar siguiendo los pasos de estos pioneros.

Uber sabe que la movilidad en las ciudades no es posible con un sólo tipo de vehículo y por eso apuesta a un ecosistema complejo en donde las distancias menores a dos kilómetros se realizan por monopatines eléctricos, las menores a cinco en bicicleta y los más largos en auto. Pero, en ocasiones, es necesario volar. Por esto introdujo en su presentación la idea de “pensar los recorridos en tres dimensiones” y toda la primera jornada de Elevate Summit estuvo dedicada íntegramente al aire, un espacio en el que la empresa busca pisar fuerte.

Uberpuertos urbanos

Tal como sucede hoy con los viajes en monopatines, bicicletas y automóviles, Uber no construirá sus propios vehículos sino que firmó acuerdos con las compañías como Boeing, Jaunt, Bell, Karem Aircraft y Pipistrel para diseñar diferentes modelos de estos “aerotaxis” y de “uberpuertos” ubicados en terrazas de grandes edificios.

Las pruebas de estos vehículos comenzarán en 2020 en Dallas, Los Ángeles y Melbourne, Australia. Además, se anunciaron ocho firmas de arquitectura que están trabajando en los “uberpuertos” urbanos y se conoció acuerdos con las empresas de bienes raíces Hillwood y Related Companies para su construcción. Además, la operadora AT&T será la encargada de desarrollar el sistema de redes 5G para cada unidad.

Pero la estrategia de Uber, que ingresó a la bolsa el mes pasado y fue recibida por escepticismo por Wall Street, es ir mucho más allá de las bicicletas, los autos y los helicópteros, sino reinventarse como una solución global de movilidad y logística con la esperanza de incluso competir con el gigante Amazon.

La empresa cuenta con cada vez más información de datos acerca de las calles y hábitos de las personas, lo que combinado con los algoritmos y el software adecuado podría volverse el aliado perfecto a la hora de moverse de un punto al otro, no importa por qué medios. Los más memoriosos recordarán que no se trata de la primera iniciativa de Uber vinculada con los helicópteros. En 2016, la compañía presentó UberChopper, un servicio que vinculaba a propietarios de helicópteros con licencia con usuarios que necesitaban el servicio para trasladarse en eventos especiales, como fue el campeonato WrestleMania de ese año, el Festival Coachella o la Feria CES de Las Vegas en los primeros días de 2017.

(El Cronista/RIPE y EFE)