Asociación del Rifle tranca las reformas de control de armas en EEUU

Los tiroteos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, volvieron a poner en agenda la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos y la controversia que genera sobre el control de armas en el país.

La NRA dice ser la “organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos” integrada por “orgullosos defensores de los patriotas de la historia, diligentes protectores de la Segunda Enmienda”. Esta asociación es uno de los actores que más peso tiene en la posesión de armas.

Esta agrupación nació en 1871 como un grupo de recreación diseñado para “promover y fomentar el tiro con rifle sobre una base científica”. Pero en 1934 dio un paso hacia la política al enviar a sus miembros proyectos de legislaciones relacionados con facilidades para adquirir armamentos, y acto seguido promovió la aprobación de la Ley Nacional de Armas de Fuego. Ya en 1968 logró una regulación que facilitaba el acceso a esos artefactos.

Desde ese entonces el principal objetivo de la NRA es incentivar la libertad para la tenencia de armas de fuego entre civiles, a partir de una polémica defensa de la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. De esta forma, el país norteamericano es una de las naciones con menor cantidad de limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. La asociación, además, ataca cualquier tipo de medida que conlleve una limitación al derecho de portar armas como un atentado en contra de la libertad de los individuos. Incluso, se opone a medidas como el intento de prohibición de venta de fusiles de asalto a civiles o de dispositivos que multiplican el poder letal de armas semiautomáticas.

En total nueve presidentes de Estados Unidos han estado entre los pertenecientes a la NRA, y actualmente forman parte de sus miembros la excandidata a la vicepresidencia Sarah Palin y los actores Tom Selleck y Whoopi Goldberg.

Según publicó la BBC, en 1999 la revista Fortune realizó una encuesta entre algunos de los principales analistas políticos y legisladores estadounidenses y colocó a la NRA como uno de los tres grupos de presión más influyentes en Washington. Desde 1968, la asociación creó un Comité de Acción encargado de apoyar o combatir a los políticos según su posición en relación al control de armas. Además, recomienda a sus millones de miembros y seguidores votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización.

La NRA gastó 30 millones de dólares en impulsar la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca, según publicó El País de Madrid. La asociación fue uno de los principales donantes a la campaña presidencial del actual mandatario, así como a los miembros del Partido Republicano.

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió "grandes" reformas a las leyes sobre armas de fuego tras los trágicos tiroteos, es improbable que las divisiones en el Congreso permitan medidas importantes.

Sin embargo, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que "se están llevando a cabo serias discusiones entre los líderes de la Cámara y el Senado sobre verificaciones de antecedentes significativas", y agregó que tuvo una charla con la NRA y "otros", "para que sus puntos de vista puedan ser plenamente representados y respetados".

"Las armas no deben colocarse en manos de personas con enfermedades mentales o desquiciadas. Soy la persona más importante de la Segunda Enmienda, pero todos debemos trabajar juntos por el bien y la seguridad de nuestro país. ¡Se pueden hacer cosas con sentido común que sean buenas para todos!", finalizó.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone!