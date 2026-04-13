Platense guardó jugadores para el "importante" partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo; mirá lo que dijo el DT del calamar

Platense ya piensa en el partido ante Peñarol del próximo jueves por la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y este domingo colocó un equipo con variantes por el Torneo Apertura del fútbol argentino.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En su debut copero, el calamar perdió de local en Vicente López ante Corinthians por 2-0, por lo que deberá viajar a Montevideo a intentar sumar.

Este domingo, nuevamente en su casa, Platense ganaba temprano con un gol de Tomás Nasif (14'), pero tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, que lo emparejó en la segunda parte con un derechazo de Facundo Lencioni (74').

Tras el empate, el DR Walter Zunino habló del partido y señaló que “no fue un equipo alternativo” el que colocó este domingo.

Platense, rival de Peñarol el jueves por Copa Libertadores, no pasó de un empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y hace siete partidos que no gana

Platense 0-2 Corinthians por Copa Libertadores: comenzó el grupo E donde está Peñarol y el Calamar llegará a Uruguay con una baja por expulsión

Sí reconoció que hizo “muchos cambios” con respecto al equipo que jugó ante Corinthians.

El XI frente a los paulistas fue el siguiente: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez (m.74, Eugenio Raggio), Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero (m.74, Kevin Retamar), Pablo Ferreira (m.70, Iván Gómez), Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola (m.70, Juan Gauto); Augusto Lotti (m.63, Leonardo Heredia) y Gonzalo Lencina.

Ante Gimnasia de Mendoza, solo repitieron desde el vamos dos jugadores: el golero Borgogno y Mainero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/2043379383352574383&partner=&hide_thread=false #TorneoMercadoLibre | Nuestro 11 para recibir a Gimnasia de Mendoza # pic.twitter.com/oNiJq2GhDE — Club Atlético Platense (@caplatense) April 12, 2026

“Partido importante”

El técnico de Platense explicó que los jugadores que utilizó este domingo “fueron los mejores y más aptos para este partido, porque eran los que más descansado estaban”.

Sobre el encuentro ante Peñarol, destacó: “El jueves tenemos otro partido importante, evaluaremos en estos días quiénes son los que le tocan”.