Platense guardó jugadores para el "importante" partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo; mirá lo que dijo el DT del calamar
En la previa del partido ante Peñarol, Platense hizo “muchos cambios” con respecto al equipo que jugó ante Corinthians
13 de abril de 2026 12:15 hs
El festejo de Tomás Nasif en Platense
Platense ya piensa en el partido ante Peñarol del próximo jueves por la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y este domingo colocó un equipo con variantes por el Torneo Apertura del fútbol argentino.
En su debut copero, el calamar perdió de local en Vicente López ante Corinthians por 2-0, por lo que deberá viajar a Montevideo a intentar sumar.
Este domingo, nuevamente en su casa, Platense ganaba temprano con un gol de Tomás Nasif (14'), pero tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, que lo emparejó en la segunda parte con un derechazo de Facundo Lencioni (74').
Lo que dijo el DT Walter Zunino
Tras el empate, el DR Walter Zunino habló del partido y señaló que “no fue un equipo alternativo” el que colocó este domingo.
Sí reconoció que hizo “muchos cambios” con respecto al equipo que jugó ante Corinthians.
El XI frente a los paulistas fue el siguiente: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez (m.74, Eugenio Raggio), Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero (m.74, Kevin Retamar), Pablo Ferreira (m.70, Iván Gómez), Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola (m.70, Juan Gauto); Augusto Lotti (m.63, Leonardo Heredia) y Gonzalo Lencina.
Ante Gimnasia de Mendoza, solo repitieron desde el vamos dos jugadores: el golero Borgogno y Mainero.