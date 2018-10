Assange denuncia que Ecuador quiere violar asilo para entregarlo a EEUU

El periodista y activista australiano fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, dijo este lunes que el Gobierno de Ecuador busca violar su asilo para finalmente entregarlo a EEUU, a través de la aplicación de un protocolo sobre su permanencia en la embajada en Londres.



"Se está buscando un pretexto para violar mi asilo (...) y que sea entregado a EEUU", dijo al declarar mediante videoconferencia en la audiencia celebrada en Quito sobre una demanda de amparo presentada contra el canciller ecuatoriano José Valencia.



Assange afirmó que su situación actual es muy difícil y humillante, y denunció que hay amenazas contra su seguridad ya que está en riesgo de ser víctima de un asesinato.



La opinión de Assange fue contestada por el procurador del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, quien calificó de "maliciosas y perversas" las declaraciones del australiano y aseguró que el Estado ecuatoriano jamás dará por terminado el asilo sin cumplir con el debido proceso.



"Ecuador es un Estado soberano" y en virtud de esa soberanía actúa y ha protegido todos los derechos de Assange, aseguró Salvador.



La jueza del caso interrumpió la intervención de Assange porque, según dijo, el australiano no se refirió concretamente a la acción de protección materia de la audiencia.



Por su parte, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, afirmó que la "situación de dignidad humana del señor Assange se ha reducido al máximo con el protocolo".



La acción de amparo fue presentada por Poveda el 19 de octubre en busca de revertir un protocolo que, entre otras cosas, le exige al fundador de WikiLeaks no pronunciarse sobre temas que puedan afectar a otros estados y establece un riguroso procedimiento para recibir visitas o atención médica, que de no ser cumplidos llevarán a la pérdida del asilo.



Assange se asiló en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 debido a que la justicia sueca quería extraditarlo por supuestos delitos sexuales; sin embargo, el caso ya fue cerrado.



El periodista no ha abandonado la embajada por temor de que Washington pida su extradición por la filtración de miles de cables diplomáticos y militares, por la que enfrenta una investigación del gran jurado de EEUU.

Fuente: Sputnik