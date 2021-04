ASSE abre una nueva investigación por un segundo caso de omisión de asistencia a paciente con covid-19 en Bella Unión

En las últimas 24 horas la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dispuso dos investigaciones de urgencia por pacientes que murieron por covid-19. Los familiares de ambos denunciaron que hubo omisión de asistencia por parte del prestador público.

La primera investigación se dispuso este domingo, luego de que un hombre de 37 años muriera el martes pasado en su casa, tras haber dado positivo de covid-19 y haber solicitado asistencia y no haberla recibido, según informó El País este domingo.

Consultado sobre este asunto, el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes en rueda de prensa que el hecho "amerita una rápida investigación" y consideró que es un caso "atípico".

Sin embargo, horas después, la historia se repitió este lunes, cuando la familia de un paciente de Bella Unión denunció que pidió asistencia al Hospital de esa localidad el pasado 17 de abril y se le negó "porque no tenían" ambulancias, según relató un familiar a la periodista Nancy Uscudun.

Además de las dos muertes (una en Salto y otra en Bella Unión), también se registró falta de asistencia para dos jóvenes (uno en Salto y otro en Montevideo) que fueron denunciadas a través de las redes sociales.

El caso de Bella Unión

"Ante la muerte de un paciente de ASSE positivo de covid-19, de 49 años de edad, en la localidad de Bella Unión, departamento de Artigas, la Regional Norte de ASSE dispuso de una investigación de urgencia en la Red de Atención Primaria (RAP) de dicho departamento", señaló un comunicado de ASSE y agregó que "cumplida esta instancia se elevarán los antecedentes a ASSE central para la investigación administrativa correspondiente, que estará a cargo de la Dirección Jurídica del organismo".

Hasta entonces, las autoridades del prestador público no darán declaraciones a la prensa sobre el tema.

El cuñado del paciente que murió en Bella Unión contó que el hombre tenía covid-19 desde hacía "cuatro o cinco días" y que iba al Hospital de Bella Unión "lo trataban, se lo llevaban. Hace dos días que pidió que la ambulancia fuera a su domicilio y le dijeron que no podía ir porque no tenían, supuestamente, ambulancia".

Otro caso en Salto y en las redes

De acuerdo al relato de la familia del hombre que murió el martes pasado en Salto, desde que comenzó a cursar la enfermedad los médicos les hicieron saber telefónicamente que los síntomas que tenía "no eran más que parte del proceso de la enfermedad" y le pidieron "que mantuviera la calma" porque "pasarían pronto".

Pero el día previo a su muerte, el hombre comenzó a tener dificultades para respirar. Sus familiares solicitaron una vez más asistencia médica pero la respuesta del otro lado del teléfono fue que estaban saturados, y le volvieron a decir que sus síntomas eran previsibles.

La familia del fallecido denunció que hubo una falta de atención durante el proceso de la enfermedad y sobre todo al final, cuando horas antes de la muerte del hombre pidieron que fuera hospitalizado y no encontraron respuesta de parte del prestador de salud estatal.

A su vez, este lunes el sociólogo Matías Dodel expresó en su cuenta de Twitter que una paciente que sufre de asma y vive en Montevideo tenía síntomas de covid-19 y esperaba respuesta del SAME 105 desde el jueves.

La intervención de Salinas

Este domingo también otra familia en Salto recurrió al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para recibir asistencia de parte de ASSE.

La madre de un joven de 23 años con síntomas de covid-19 que vive en Salto denunció este domingo que tras sucesivos llamados al sistema de salud, alertando que su hijo no podía respirar y que ellos estaban imposibilitados se trasladarlo a un hospital, no le enviaron una ambulancia.

"El teléfono al que llamábamos atendía de lunes a viernes y en el hospital nos decían que lo arrimáramos nosotros en una moto", relató a El Observador Andrea Sosa, la madre del joven. "Les pregunté cómo íbamos a hacer eso nosotros si todos éramos positivos. Era tanta la saturación que había que me pidieron mil disculpas pero no me dieron solución", añadió.

Luego de un sinfín de intentos al teléfono sin éxito, el caso llegó al periodista local Hugo Lemos, quien alertó sobre la situación. Poco tiempo después su colega Gabriel Pereyra, que también informó sobre el caso a través de su cuenta de Twitter, escribió que el ministro Daniel Salinas aseguró se ocuparía de la situación.

Justamente fue el propio jerarca el que gestionó con la gerencia general de ASSE el envío de un vehículo para trasladar al joven al centro de salud local. Enseguida llegó a la casa de la familia una camioneta enviada por el Hospital Regional de Salto.