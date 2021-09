Astori: "El gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre"

El senador y exministro de Economía Danilo Astori, quien reconoció como "negativo" el resultado fiscal que el Frente Amplio (FA) le dejó al gobierno de la coalición multicolor, dijo este viernes que las nuevas autoridades priorizan reducir gastos en lugar de medir las consecuencias sociales que el "ahorro" genera.

Astori, también exvicepresidente, cuestionó el manejo del déficit fiscal durante la pandemia por parte del gobierno y reafirmó que en épocas de crisis es impensado plantearse como un "logro" un ahorro de recursos públicos "cuando hay gente que no tiene para comer", como, entiende, presumen los actuales jerarcas.

"Nuestra principal crítica (a la Rendición de Cuentas) es que se está practicando una política que establece como prioridad el resultado fiscal, mientras hay tremendos problemas para una gran parte del pueblo uruguayo, como la caída de la actividad, del empleo, el aumento de la pobreza y la insatisfacción de condiciones esenciales de vida", dijo a radio Sarandí. "Se ha priorizado la situación fiscal sin tener en cuenta que este es un tema que se debe encarar intertemporalmente, porque lo que significa mayor gasto ahora seguramente va a traer consigo mejores resultados en el futuro. Solo que hay que tomar la decisión de hacerlo ahora. Y el gobierno no solo no hace eso, (sino que) se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre, y eso no lo podemos aceptar".

Aunque reconoció que la última administración frenteamplista no entregó el poder en las mejores condiciones fiscales, ahora, cree, la gente vive "sufriendo mucho más" por consecuencia de malas decisiones.

"Dejamos un resultado fiscal negativo que hay que combatir y al cual hay que prestarle atención, pero, teniendo en cuenta que hay gente que está sufriendo mucho más que durante los gobiernos del FA, me parece que hay que encarar con un perfil totalmente distinto el tema fiscal", opinó.

En la conversación, el legislador hizo referencia a la postulación del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para presidir el Frente Amplio y lo definió como un "candidato poderoso".

"Es un candidato que tiene mucha fuerza, muchas condiciones, mucha experiencia", sostuvo. "No solo por su conocimiento de la realidad sindical, sino por su capacidad de articulación, coordinación. (...) También hay que discutir las posibles consecuencias que tiene una designación de Pereira, primero como candidato y eventualmente como presidente".

Astori manifestó que también es partidario de darle la posibilidad a una mujer para acceder a los puestos de dirección de la fuerza y ahondó en la creación de un ala que revitalice al sector bajo el impulso del seregnismo.

El exministro de Economía habló en Informativo Sarandí acerca de la actualidad del país y sobre una coordinación que se está llevando a cabo con "compañeros y compañeras" que han mostrado "una gran coincidencia a las luz de aspectos que Seregni siempre defendió".

"Estamos intentando instalar una coordinación de acciones y conductas políticas con todos los compañeros que por sus posicionamientos han mostrado una gran coincidencia a la luz de aspectos que (Líber) Seregni siempre defendió durante su vida política. Me refiero a la necesidad de la renovación permanente, a analizar la realidad nacional para sacar conclusiones acerca de las transformaciones de la misma, al equilibrio necesario entre principios y responsabilidad política", dijo.

"Esta coordinación en la que hemos venido trabajando, y en la que está Fuerza Renovadora, a cuyo frente se encuentra Mario Bergara, no es la búsqueda de un nuevo sector o de un nuevo espacio. Es más modestamente una coordinación de acciones políticas, que la realidad muestra no solo que no es una utopía. sino que es absolutamente verificable y comprobable", agregó.