Astori: Lacalle demuestra "mucha ignorancia" y "empezó mal la transición"

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el presidente electo Luis Lacalle Pou demuestra "mucha ignorancia" al cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo de no aumentar las tarifas públicas en enero de 2020. A su entender, los dichos del futuro mandatario demuestran que su "discurso de apelación a la tolerancia y la unidad (...) era solo de campaña electoral y conceptualmente falso".

"Pasaron cinco años señalando que las tarifas son altas y proponiendo rebajarlas, y ahora, que la situación de las empresas públicas lo permitía y se resolvió en julio de este año no hacer el ajuste de enero de 2020, se queja porque no las subimos y eso perjudica el volumen de ingresos públicos", señaló Astori al semanario Búsqueda.

"¿No era que las tarifas no son para recaudar? Lo podrían haber hecho, dijo el presidente electo, ajustando por inflación. Durante los últimos años el promedio de ajuste de tarifas siempre estuvo por debajo de la inflación, lo que significó un descenso en términos reales. Y ahora quieren que las mantengamos en términos reales”, agregó.

Según el ministro de Economía, el líder del Partido Nacional demostró "graves contradicciones y mucha ignorancia" en sus declaraciones. Pero "lo más grave", según Astori, es la supuesta "falsedad del discurso convocando a la tolerancia y la unidad".

“No se puede señalar que nuestra economía es ‘una casa en desorden’ cuando muchas personas e instituciones del país y del exterior la observan con respeto y, frecuentemente, con altas calificaciones. Esto le hace mucho daño al país”, valoró.

El senador electo además cree que Lacalle Pou confunde transición con gobierno. "Una cosa es entregar la mayor información posible para facilitar las tareas del próximo gobierno y otra es decirle al gobierno lo que tiene que hacer y criticar porque no coincidimos con lo que él quisiera hacer”, dijo a Búsqueda.

La primera discusión entre el gobierno entrante y el saliente se desencadenó este lunes, cuando el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, ratificó un anuncio que había hecho en julio: a diferencia de los años anteriores, esta vez el gobierno no ajustaría en enero el precio de las tarifas públicas.

Mientras Monchecchi daba a conocer esta información a la salida del Consejo de Ministros, Lacalle Pou y el presidente Tabaré Vázquez se reunían por primera vez desde que el líder blanco fue proclamado como el próximo mandatario.

Lacalle Pou reconoció que no había contemplado la posibilidad de que el gobierno saliente no ajustara las tarifas en enero al calcular la cantidad de dinero que en campaña se comprometió a ahorrar en el primer año de su eventual administración: US$ 900 millones. Según dijo, la decisión supone que US$ 400 millones no entren a las arcas del Estado.

Álvaro García, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y uno de los referentes designados por Vázquez para la transición entre gobiernos, le respondió en radio Sarandí que la decisión de ajustar las tarifas cada enero "se fue generando mediante costumbre", por lo que, si Lacalle Pou quisiera, podría hacerlo apenas asuma. El jerarca de la OPP entiende que la cifra que Lacalle Pou manejó públicamente –US$ 400 millones– está "sobredimensionada", porque con el valor de las tarifas congelado, en esos dos meses se perdería una décima parte del monto anunciado.

La futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, solicitó a García una reunión de carácter urgente y pidió explicaciones al gobierno. En una entrevista con el programa Las Cosas en su Sitio, de radio Sarandí, Lacalle Pou pidió al gobierno que subiera las tarifas en enero y le pasaran "la factura".