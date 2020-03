Astori sobre pedido de OPP a empresas públicas: “Es totalmente desubicado”

El exministro de Economía y actual senador por el Frente Amplio, Danilo Astori, dijo que el pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a las empresas públicas de hacer un estudio de las tarifas es “totalmente desubicado”. “La responsabilidad de la fijación de tarifas en todo tiempo y lugar es del Poder Ejecutivo. Es el presidente con los ministros correspondientes el que tiene que decidir”, dijo en conversación con radio El Espectador.

El director de la OPP, Isaac Alfie, envió una carta a los entes en la que les solicita realizar un “estudio del precio de venta (tarifas)”. La OPP les dio plazo hasta este miércoles a las empresas públicas para responder.

Las empresas todavía conservan la integración designada por el gobierno anterior ya que las nuevas autoridades necesitan venia del Parlamento. De todos modos, todavía no se conocen los nombres de quienes ocuparán las direcciones de los entes públicos.

Para el exministro de Economía, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de pedir información, pero luego es el Poder Ejecutivo el que toma la decisión. “El Poder Ejecutivo está tratando de descargar esa responsabilidad en las empresas”, agregó.

El senador sostuvo que él ya no tiene información para determinar si es necesario o no un ajuste de tarifas a pesar de que dejó el cargo hace tres días. “Cuando nosotros tomamos la decisión de no ajustar tarifas a mediados del año pasado fue porque la información que teníamos nos hacía posible no ajustar”, apuntó.

Astori recordó que durante cinco años escucharon a la oposición decir que no se debía ajustar las tarifas y que por eso “pensaron” que no había mucha contradicción entre la decisión que tomó el anterior gobierno –de no hacerlo en enero- con la del actual gobierno.

A esta hora el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se encuentra reunido para definir cómo proceder ante la solicitud del gobierno. Los presidentes de los entes –pertenecientes a esa fuerza política- participan de la reunión.

De todos modos, Astori insistió en que la responsabilidad es del Poder Ejecutivo.