Auditoría en Mides detectó comprobantes “duplicados” de ONGs y falta de “control” en pago de alquileres

Una auditoría realizada en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) halló deficiencias en el control que realiza la cartera a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil (ONGs).

Una evaluación realizada por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) entre 2018 y 2019 advirtió que “las actividades de control “presentan debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos”.

Como fundamento se incluye la constatación de rendiciones “que no cuentan con documentación respaldante o que no cumplen con las formalidades exigidas normativamente”, así como otras “con comprobantes duplicados o con gastos rendidos que por su naturaleza no corresponden”.

“Los procedimientos de control implementados son insuficientes, con criterios diferentes para su revisión y no en todos los casos se verifica su cumplimiento”, dice la auditoría. Por ejemplo, se menciona la “liberación de partidas con fondos pendientes de rendición” y el hecho de que “no se exige que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto”.

“Asimismo, no existe un control que permita garantizar que las organizaciones se encuentren al día con el pago de los alquileres”, advierte la auditoría.

Otro elemento de alerta es la falta de un “sistema de información único que sea íntegro y confiable respecto a la información de los convenios celebrados por el Mides”.

En concreto, el documento advierte que si bien la Dirección General de Secretaría dispuso que a partir de julio de 2018 todas las organizaciones con convenio debían presentar las rendiciones de cuentas a través de un sistema de software, a 2019 había 80 convenios, por un total de $ 89.800.640, que no habían sido rendidos siguiendo esta disposición.

Por otra parte, se constató “falta de previsión sobre las obligaciones legales asumidas por las partes contratantes de un convenio, lo que llevó a que personal contratado en el marco del convenio se encuentre registrado en nómina de BPS, planilla de control de trabajo y póliza de seguro del Mides”. También se resalta la existencia de “incumplimientos ante el BPS, lo que derivó en pérdidas económicas producto del pago de multas y recargos”.

De los 12 "hallazgos" de la auditoría, ocho son de criticidad "extrema", según la AIN.