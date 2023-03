Autoridades de ASSE y psiquiatras del Hospital Vilardebó llegaron a un preacuerdo

Las autoridades de la Admiración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Sindicato Médico del Uruguay llegaron a un preacuerdo para ocupar las vacantes en guardias médicas del Hospital Psiquiátrico Vilardebó.

El comunicado de ASSE afirmó que junto con el SMU y el personal de psiquiatría del Hospital Vilardebó "arribaron a un preacuerdo que se espera culminar a mediados de abril".

Fuentes del sindicato médico confirmaron a El Observador que esperan que en la reunión entre las partes de este viernes 14 de abril se llegue a un acuerdo y aseguraron que las negociaciones avanzan a buen ritmo.

"El objetivo es que se disponga de guardias de psiquiatría los siete días de la semana, las 24 horas del día", aseguraron desde el SMU.

Las guardias vacantes del Hospital Vilardebó

El pasado sábado 18 de marzo autoridades del directorio de ASSE debieron cubrir guardias vacantes en el Hospital Vilardebó, entre ellos estuvieron el presidente Leonardo Cipriani, el director de Salud Mental Eduardo Katz y la directora del Hospital Paula Sakissián.

En diálogo con El Observador, Eduardo Katz dijo que se trató de una medida que no está bajo amparo de una medida gremial. "El equipo de gestión generó una planilla para que cubran de alguna forma u otra los siete días de la semana las 24 horas, porque es lo que corresponde. Esa planilla no es del agrado de muchos psiquiatras porque no quieren trabajar los fines de semana".

La guardias vacantes se generaron días después de la remoción de Federico Sacchi como director del Hospital Vilardebó por sugerencia del director de Salud Mental Eduardo Katz. El lugar de Sacchi fue ocupado por Paula Sakissián, quien ya había sido directora en el período del Frente Amplio.

SMU: guardia "totalmente descubierta" fue responsabilidad de ASSE

En esa oportunidad el Sindicato Médico del Uruguay dijo que la guardia totalmente "totalmente descubierta" no tenía que ver con una medida sindical.

"Los psiquiatras de esa institución se encuentran cumpliendo su cargo con el horario definido y acordado en cada compromiso funcional”, explicó un comunicado del sindicato.

El SMU agregó que "la falta de cobertura de las guardias que se está denunciando es absoluta responsabilidad de la dirección del Hospital (Vilardebó) y de la gestión de ASSE".