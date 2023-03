Hospital Vilardebó: autoridades de ASSE atienden este sábado ante una guardia "totalmente descubierta"

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó mediante un comunicado que desde este sábado a las 8:00 hasta el domingo a la misma hora la guardia del Hospital Vilardebó será atendida por autoridades junto a la dirección de Salud Mental y el equipo de gestión del centro de salud.

"Ocurre en virtud de la medida adoptada por los profesionales, cuando estaba fijada para el próximo lunes una nueva instancia de negociación", sostienen en el mismo comunicado en el que aseguran que la guardia fue "dejada sin cubrir" por los profesionales del centro.

Entre las autoridades que, de acuerdo a la comunicación oficial, trabajan este sábado en el centro hospitalario están el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el director de Salud Mental, Eduardo Katz, y la directora del Hospital, Paula Sakissián.

En diálogo con El Observador, Eduardo Katz señaló que se trata de una medida que no está bajo amparo de una medida gremial. "El equipo de gestión generó una planilla para que cubran de alguna forma u otra los siete días de la semana las 24 horas, porque es lo que corresponde. Esa planilla no es del agrado de muchos psiquiatras porque no quieren trabajar los fines de semana", sostuvo y aclaró que la guardia del sábado quedó "totalmente descubierta" tanto en el turno del día, cuando trabajarían tres profesionales, como en el de la noche, cuando deberían haberse cubierto dos puestos de trabajo.

Ante la pregunta de hasta cuándo cubrirán la guardia hospitalaria, el director de Salud Mental aseguró que será "hasta cuando sea necesario".

"No somos jerarcas de oficina. Cuando tenemos que dejar el traje y la corbata y tenemos que ponernos la túnica venimos y lo hacemos", dijo y adelantó que la guardia del domingo estaría cubierta hasta el momento.

Katz señaló a su vez que la dotación mínima para prestar atención médica en el centro de referencia son cuatro psiquiatras en el turno el día y dos en el de la noche. "Si no, no atienden porque es la dotación mínima", indicó y consideró que la atención debería prestarse de todas formas, "aunque lleve más tiempo".

El jerarca expresó la preocupación por "evaluar el grado de compromiso del resto de los profesionales". Tras la consulta de si los trabajadores podrían ser sancionados aseguró que no lo han "evaluado" hasta el momento pero consideró que están "expuestos". "No queremos evaluarlo porque el lunes tenemos una instancia de negociación".

El director de Salud Mental además sostuvo que las consultas en el Hospital Vilardebó "han bajado". Señaló que se agregó un médico para hacer la selección y clasificación del tipo de paciente al ingreso, un médico psiquiatra para las salas de observación y otro para repetición de medicación. "Hemos puesto de todo y no se logra llegar a un acuerdo coherente con este núcleo de base que toma estas acciones in siquiera estar al amparo de la medida gremial", agregó.

Además, informó que se solicitó una entrevista con el director de la cátedra de Psiquiatría y su equipo para analizar la situación de los residentes de la especialidad. "En todo el ámbito privado trabajan como psiquiatras, acá vienen y por algún motivo la anterior dirección de la cátedra les dijo que no pueden trabajar", sostuvo y señaló que se le extendió la preocupación a la nueva dirección pero hasta el momento no han tenido respuesta. "Queremos que nos expliquen cuál es el motivo por el que no pueden trabajar en el Vilardebó y sí en los prestadores privados".

"Estos hechos no atentan contra las jerarquías, atentan contra la estabilidad institucional porque no hace foco en el usuario", sostuvo.

Cambios en la dirección

El pasado 2 de marzo el directorio de ASSE aprobó el cambio de la cúpula de dirección del Hospital Vilardebó.

El centro de referencia en salud mental para el prestador público de salud, tenía a su director certificado, sufre la falta de psiquiatras y acumula denuncias por malos tratos a familiares y pacientes, a quienes a su vez se les restringen las visitas desde la pandemia.

La decisión de las autoridades, sugerida por el nuevo director de Salud Mental de ASSE, Eduardo Katz, supuso la remoción de Federico Sacchi y que la psiquiatra Paula Sarkissian pasara a estar al frente del centro (ya lo había estado en el último gobierno del Frente Amplio). También, que Julia Blandín fuera la nueva subdirectora.