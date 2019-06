Avanza salida para refinanciar deudas a tamberos más comprometidos

Con nuevos avances, pero sin resultados tangibles aún, representantes de algunas gremiales lecheras participaron este martes de una reunión junto a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente de la Asociación de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, destacó una vez finalizada la instancia que a pesar de que no hubo nada concreto, hubo “avances positivos en la interna” en relación a un préstamo por parte del Banco República destinado a los productores que se encuentra con deudas grado 4 y 5. Los clientes del sistema financiero que se encuentran en esa categoría son los que se catalogan como con capacidad de pago comprometida o deudores irrecuperables, según la central de riesgos del Banco Central (BCU).

El objetivo es que estos productores puedan a partir de instrumentada la herramienta acceder al Fondo de Garantía para los Productores Lecheros (Fogale), de manera de poder refinanciar sus deudas.

Los deudores de categoría 4 y 5 no están incluidos en el fideicomiso generado por los fondos provenientes de la leche tarifada.

En este sentido, se pretende que unos US$ 16 millones que no son utilizados, explicó el dirigente de la ANPL Juan Antonio Rodríguez, apalanquen un préstamo de parte del Banco República.

Los US$ 16 millones están compuestos por unos US$ 13 millones del fideicomiso que no son utilizados y unos US$ 3 millones del Fondo Anticíclico.

Este lunes el gobierno anunció la prorroga al subsidio del 15% de la tarifa de energía eléctrica para industrias y productores hasta fin de año, entre otras medidas de apoyo al sector.