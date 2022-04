Axiom-1: la primera tripulación totalmente privada llega a la Estación Espacial Internacional

La tripulación se llama Axiom-1 y el nombre proviene de Axiom, una empresa comercial de vuelos espaciales que espera construir su propia estación espacial en los próximos años.

Los expedicionarios despegaron el viernes del Centro Espacial Kennedy de Florida en una cápsula llamada Endeavour, ensamblada en un cohete SpaceX Falcon a las 15:17 GMT, y llegaron pasadas las 12:40 GMT del día siguiente.

Un exastronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), Michael López-Alegría, está al mando de la misión.

And with that, the first all-private mission to the ISS has begun. #Ax1 pic.twitter.com/aanip5YNg7

Junto a él volaron el empresario inmobiliario estadounidense y piloto acrobático Larry Connor; el inversor y filántropo israelí Eytan Stibbe; y el empresario, inversor y filántropo canadiense Mark Pathy.

Podrán pasar ocho días a bordo de la EEI realizando investigaciones científicas y una serie de proyectos de divulgación.

La EEI publicó un video en el que muestra a la nave espacial privada atracar en su destino.

The #Ax1 mission from @Axiom_Space with four astronauts aboard the @SpaceX Dragon Endeavour docked to the station today at 8:29am ET. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FaoRTrKSKC