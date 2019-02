Balcedo dice que le tocaron "fiscales burros" y que Punta del Este se hizo con "plata negra"

"Malintencionados y burros". Esa fue la frase que utilizó el empresario argentino Marcelo Balcedo para definir a los fiscales uruguayos que se trabajaron en su causa judicial, la misma por la que se presentó este lunes junto a su esposa, Paola Fiege, en el Juzgado de Crimen Organizado. Balcedo asistió a la audiencia de control de acusación por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas de fuego de los que se lo acusa.

"A este fiscal nuevo no lo conozco, parece una persona correcta. Pero los anteriores eran una mezcla de malintencionados y burros. El fiscal anterior me trató de sindicalista vip y hasta de asesino. Hizo una extrapolación en la cual mi mujer y yo eramos asesinos. Hay que escucharlo, porque yo he escuchado pavadas en mi vida, pero como esa pocas", dijo el argentino en entrevista con Subrayado.

"Hay un comisario de acá que le dice al juez (argentino Ernesto) Kreplak que cuando vuelvo en el avión, bajé con tres paraguayos. Y que esos tres paraguayos le comentaron a la policía aeronáutica que yo me quería fugar a Paraguay, cosa que es mentira porque yo volví solo. Arrancaron con esa mentira y con esa información falsa", agregó.

En el intercambio con el medio uruguayo, el empresario también hizo referencia a su fortuna y denunció que muchas de las inversiones realizadas en Punta del Este fueron hechas con dinero no declarado. "A los 32 años tenía un patrimonio de casi US$ 15 millones. ¿Cómo se hizo Punta del Este y todos los edificios que vemos? ¿Con plata declarada en Argentina? No. Con plata negra, con plata que no pagó impuesto. Uruguay en eso estuvo de acuerdo", dijo, a lo que agregó que gran parte del dinero que se le incautó eran "fajos del Banco República".

"¿Cómo voy a tomar plata ilegal si viene de los bancos de acá o del Banco Nación de Argentina? Las transferencias se hacían por banco. Yo decidí guardar en un cofre fort porque no tenía confianza en los bancos después de lo que pasó en mi país", agregó.

"A la Argentina no voy a volver ni siquiera extraditado. Yo creo que se va a caer la causa, que se va a declarar nula y que el juez Kreplark termina preso, como otros tantos jueces. Esto ya pasó", concluyó Balcedo.