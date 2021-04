Bancada del FA se levantó en medio de sesión de la comisión de Educación de Diputados

El diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini se levantó de la sesión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, luego de concluida la reunión que mantuvo con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que trató la situación de los profesores suspendidos en el liceo 1 de San José y la conectividad de los estudiantes durante las clases virtuales. Sabini reclamó que el presidente de la comisión, el nacionalista Alfonso Lereté no permitió el trabajo de la oposición, dado que no le otorgó la palabra en algunos momentos de la sesión.

"No estaba dentro de lo establecido" que Sabini ni ningún otro diputado pidiera la palabra antes de la intervención del Codicen", dijo a El Observador Lereté. Añadió que el enojo de Sabini se dio luego de que le negara la palabra, al pedir al inicio de la sesión que se integrara al orden del día la minuta de comunicación presentada el año pasado por el Frente Amplio con planteos en materia de educación.

Lereté explicó que "en función de los tiempos" que manejaban los miembros del Codicen, quienes tenían otro compromiso a las 13 horas, "estaba acordado que no iba a haber un régimen de preguntas y respuestas", sino que la reunión consistiría en una primera exposición de las autoridades de la ANEP, seguida de una ronda de intervenciones de los diputados y por último la respuesta final del Codicen. Lereté argumentó que por ese motivo no se permitió que los representantes hablaran previo a las autoridades de la educación, y que por tanto, le dijo a Sabini que le respondería su pedido luego que culminara el encuentro.

Según Lereté, Sabini "utilizó la amenaza" diciendo que si no se habilitaba la minuta del FA, iban a presentar el asunto en el plenario de la Cámara y que lo acusó de querer bloquear el trabajo de la oposición al no querer darle la palabra al Frente Amplio. A las 12:45, cuando concluye la reunión con el Codicen, Lereté respondió a Sabini, diciendo que ese era el momento para tratar el tema, pero Sabini en reclamo se levanta de la sesión, acompañado por los otros diputados del FA.

Sabini, en conversación con El Observador, explicó que las cosas sucedieron distinto a lo que sostiene Lereté. Señaló que la decisión de levantarse de la sala se dio luego de que el segundo punto en el orden del día, la conectividad de los estudiantes, se tratara brevemente en la reunión con el Codicen, lo que no permitió que pudiesen hacer las preguntas necesarias respecto al tema.

El diputado frenteamplista sostuvo que en tres ocasiones pidió la palabra durante el encuentro, pero que "el presidente de la comisión entendió que no estaban dadas las condiciones" y no la concedió, razón por la cual al terminar el encuentro virtual con las autoridades educativas, la bancada decidió retirarse de sala. "Por lo menos desde que yo estoy en el Parlamento, que no se deje a la oposición hacer preguntas es insólito", afirmó Sabini.

"Este no puede ser el relacionamiento, hay un límite que no se puede cruzar que es que los legisladores el derecho que tienen es la palabra, y ese derecho tiene que estar asegurado por las presidencias, que tienen que dirigir las reuniones y no gobernarnos a todos y mucho menos mentir y decir que nosotros amenazamos, porque no amenazamos a nadie" sostuvo Sabini, que dijo estar "indignado" por que "la situación que estamos viviendo amerita otro relacionamiento y no el autoritarismo".

El representante del MPP agregó que "descarta" a las autoridades de la educación ya que "no tienen absolutamente nada que ver" con el episodio y con quienes desde la bancada han tenido siempre fluidez en la conversación. Agregó que, respecto a el tema de la conectividad estudiantil en el régimen de clases virtuales, el Codicen quedó de enviar a los diputados un material y que luego de evaluado el mismo existe la posibilidad de volver a convocar a las autoridades de la ANEP ante la comisión, si no se evacuan las preguntas que desde el FA se plantea, como "el problema de los 25.000 estudiantes que no se conectan por ningun medio", según comentó Sabini.

La sesión se realizó de forma semipresencial, con los diputados en sala y las autoridades del Codicen vía zoom, debido a recomendaciones del servicio médico del Parlamento.