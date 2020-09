Barrera presentó a Saralegui y se hizo cargo de todos los riesgos de la decisión

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, presentó este mediodía en la sede del club al nuevo entrenador del plantel principal, Mario Saralegui y asumió todos los riesgos que genera el cambio de entrenador en medio de un torneo y cargó sobre sus hombros todas las responsabilidades en caso de no lograr los objetivos deportivos.

Además, el titular carbonero dijo que Peñarol “no está en crisis”, sino que este “es un momento para crecer”.

Saralegui llega en reemplazo de Diego Forlán, quien sorpresivamente fue destituido este lunes por el presidente luego que le encomendó un proyecto deportivo para 2020 a pesar que no tenía experiencia como entrenador.

“Hoy no estamos viviendo una situación de crisis, estamos viviendo una situación de oportunidades, de oportunidades para crecer y para sacar lo mejor de nosotros mismos”, dijo Barrera en la presentación.

Además, en su discurso, destacó: “Hoy, 1° de setiembre, en el mes de Peñarol, que asuma como técnico una persona que está identificada con los colores y la esencia de nuestra institución es porque estoy convencido que en este desafío existen nuevas oportunidades. Estoy asumiendo como presidente y desde lo personal todos los riesgos que esta directiva resolvió. Porque estoy convenido que vamos a salir campeones. Este éxito va a ser el resultado del apoyo de todos mis compañeros de directiva y principalmente del cuerpo técnico y de los jugadores. Si esto no sucediera, el único responsable, el único que va a asumir los costos personales de esta situación va a ser el presidente de Peñarol. Por tanto, los riesgos son absolutamente míos, la gloria va a ser tuya y de los peñarolenses. Bienvenido a casa, Mario”.

Luego le dio la palabra al nuevo entrenador.

C. Dos Santos

Mario Saralegui dejó en claro los objetivos: en primer lugar la Copa Libertadores, luego el clásico y finalmente apuntar a las finales para ganar el Campeonato Uruguayo.

“Esto es partido a partido y me preocupa muchísimo el tema de la Copa (Libertadores) porque tengo la obligación de pensar como piensa el hincha, yo le tengo que decir al hincha lo que quiere escuchar. El hincha quiere ganar la Libertadores. El hincha quiere ganar. Me van a decir Mario estás loco, que estás hablando, bueno y pienso eso. Tendría que ser nuestro primer objetivo para estar a la altura del club y luego tenemos nuestro partido con el rival clásico que hay que ganar, ese es mi segundo objetivo y el tercero llegar a la final del torneo y ganarlo. Acá hay poco margen. ¿Hierro caliente? N o lo sé, sí sé que hay mucha gente a la que le gustaría estar acá. Espero poder cumplir mi trabajo”.

“Ayer a la noche cuando llegue acá venía en el viaje pensando y cada pueblo por el que pasaba veía cosas y pensaba en los hinchas de Peñarol que vivían ahí. Pensando en ese hincha anónimo y hacia un razonamiento y decía qué increíble estar otra vez en esta situación, si tendré que ser agradecido en la vida de estar por tercera vez acá. Creo que son seis o siete veces que vuelvo acá y para eso hay que tener mucha suerte, hay que tener un privilegio especial y me genera responsabilidad. Tengo muy claro el lugar donde estoy, muy claro, lógicamente con mucha humildad y trabajo. Considero que el club, por el esfuerzo que ha hecho, merece estar en otro lugar”.

Saralegui agregó: “Sinceramente hay cosas que no las sé. Yo no puedo en el lugar donde estoy tener un diagnóstico profundo de lo que pasa pero lejos de ser una excusa eso es lo que me motiva”.

El entrenador anunció que hablará con los futbolistas para conocer desde adentro la realidad.

“Hay que hablar con los jugadores, este no es el rendimiento del equipo, estoy convencido que pueden dar mucho más. Imaginen que con un entrenamiento sería un estúpido de mi parte pensar que lo mío puede influir así que el partido de mañana lo tienen que ganar los jugadores”.

El DT habló del campeonato Apertura y de las posibilidades de Peñarol.

“Yo no sé si la pandemia, estos 5 meses que tuvieron los entrenadores para pensar y mirar, si pudo cambiar algo, pero hay equipos que juegan muy bien. Esto es mucho más parejo, es un campeonato difícil, complicado, pero yo considero que falta bastante, muchas fechas por jugar, quizás para el Apertura no tanto pero queda todo el Clausura, todo”.

Finalmente Barrera fue consultado por el regreso del argentino Lucas Viatri y una eventual salida del español Xisco, a lo que respondió.

“Jamás en estos tres años traje un solo jugador que no haya sido solicitado por la gerencia deportiva y por el cuerpo técnico por lo tanto las adquisiciones en este año correspondieron a pedidos de ellos. No voy a variar”.