Bascou: "Seguiré trabajando por mi departamento hasta el final de mi período"

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, renunció al Partido Nacional luego de que la Justicia lo imputara por violar la ley de prendas en su actividad privada, pero resolvió no dar un paso al costado en su cargo en la jefatura departamental.

"Seguiré trabajando por mi departamento hasta el final de mi período a fin de cumplir con el mandato con que la ciudadanía me ha honrado", escribió Bascou en su carta enviada al Directorio del Partido Nacional el viernes 6, día en que se emitió el fallo judicial.

En la nota, a la que accedió El Observador, Bascou sostuvo que si bien la imputación es producto de "una situación exclusivamente personal", decidió renunciar al Partido Nacional "a efectos de evitar" que la acusación "sea utilizada en perjuicio" de su colectividad política.

El dirigente nacionalista fue denunciado en 2019 por una entidad bancaria, luego de que vendiera más de 4.000 vacunos –por un valor de US$ 350 mil– que estaban como garantía.

El viernes pasado la jueza de Mercedes, Ximena Menchaca lo imputó por violación de la ley de prendas. El fallo obligó al intendente a constituir domicilio y entregar su pasaporte, no pudiendo salir del país por 90 días.

El intendente dice que "desde hace un tiempo" ha "tenido que afrontar problemas de índole personal". La carta no nombra la causa por venta de combustibles a la intendencia por parte de estaciones de las que él era propietario, una situación que atañe a su actuación pública. Esa situación sigue a estudio de la Justicia y ya le valió un duro informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Bascou agrega en el escrito que, "a la espera del resultado de las instancias judiciales", decidió permanecer "al margen de participar de actividades partidarias en la pasada contienda electoral, no integrando listas ni participando en la propia campaña".

Pablo Abdala, presidente interino del directorio del Partido Nacional, dijo este lunes que Bascou ahora está "totalmente desvinculado" del partido y que los blancos "no tienen más nada que hacer a ese respecto".

"El intendente Bascou y su conciencia sabrán si corresponde presentar renuncia o no. Eventualmente están abiertos siempre los mecanismos y los procedimientos constitucionales", agregó.

Consultado sobre la eventualidad de un nuevo juicio político para pedir su renuncia –y si los ediles nacionalistas ahora podrían acompañar esa moción–, Abdala respondió que no puede "anticipar una conducta respecto a episodios que aún no se han producido y que no son de carácter nacional".

"En todo caso corresponden al ámbito del departamento de Soriano. No es un tema que el Directorio haya considerado, no corresponde hacerlo", agregó.