BBVA y sus empleados entregan donación para implementar el primer Centro de Contingencia Covid-19

BBVA ha desplegado el máximo de sus capacidades y recursos para reducir el impacto que la repentina emergencia por el COVID-19 ha causado en la sociedad uruguaya. En ese sentido, además del fortalecimiento de canales digitales, alivios financieros a clientes, nuevas alternativas de financiación y teletrabajo, despliega ahora acciones concretas para fortalecer el sistema sanitario uruguayo, a través de donaciones de la entidad y de sus empleados.

Este jueves 7 de abril, Alberto Charro, presidente ejecutivo de BBVA en Uruguay, hizo la entrega de los recursos al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien agradeció al banco y sus empleados. “Agradezco al banco BBVA y a su personal, quienes en un acto de gran solidaridad aportaron $6.600.000 al Ministerio de Salud Pública, destinados a hacer posible la creación de un Centro de Contingencia y Convalecencia de baja complejidad para pacientes de Covid-19”.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio, José Luis Satdjian, realizó un agradecimiento especial a los trabajadores del banco: “Más allá de la cifra, que es considerable, el solo hecho de darle una mano al país, de apostar con su ayuda al tratamiento y al combate de esta pandemia, es para nosotros muy importante y nos hace sentir, desde el Ministerio de Salud Pública, que tenemos una sociedad comprometida con las acciones”.

Alberto Charro agradeció las palabras del ministro y destacó la labor que está realizando al frente de la cartera pública para contrarrestar la pandemia. “La labor que está realizando desde el punto de vista de la toma de decisiones como de la gestión de esta crisis, yo creo que es excepcional dentro del panorama internacional y está colocando a Uruguay en los primeros niveles de gestión de excelencia de lo que es esta crisis”.

A través de la iniciativa #TuAporteValeDoble, BBVA en Uruguay convocó a sus empleados a realizar esta contribución espontánea, con el compromiso del banco de igualar la cifra. Los aportes de los empleados alcanzaron la suma de $1.211.734 y, considerando la singularidad de la situación, la dirección del banco decidió realizar una donación extraordinaria totalizando una donación por $ 6.600.000.

Primer centro de Contingencia de Montevideo

El primer Centro de Contingencia Covid-19, que comenzará a funcionar en las próximas semanas, dará respuesta a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, con sintomatología leve de la Covid -19 o asintomáticos, que no requieran internación y que no puedan cumplir la cuarentena obligatoria mientras transita la enfermedad, al no tener quién las cuide o no contar con la infraestructura adecuada para disponer del aislamiento

El centro funcionará en un local cedido por el Correo Uruguayo en Malvín Norte, propicio para este fin porque está ubicado cerca de los centros de salud que oficiarán de referencia.

La capacidad locativa será de 120 camas con la posibilidad de ampliarla a futuro. El diseño del centro responde a las medidas ambientales y ocupacionales que requiere la atención de Covid-19.

La permanencia de las personas dentro del centro es otro de los puntos que se detallan en el plan para centros de contingencia. Para las personas con sintomatología leve serán 14 días luego de iniciados los síntomas. Dependiendo del día de ingreso al Centro, se deberán completar ese número de días, a no ser que pasen 72 horas sin fiebre y con un nuevo test negativo, en cuyo caso se les indicará el alta. Para las personas con COVID-19 positivo asintomáticas, se indica la permanencia de 14 días en el Centro desde su ingreso. En ambas situaciones se hará un seguimiento a través del MIDES para monitorear la reinserción en la comunidad.

Dentro de las prestaciones se contará con: asistencia médica de atención primaria, psicología grupal, fisioterapia respiratoria, residentes administrativos hospitalarios, economato y farmacia (mediante la que se administrará la medicación que lleven los propios pacientes), oxigenoterapia con monitoreo de oxígeno de pulso, médicos 24 horas, tres turnos de enfermería, vigilancia, administración, triage y enfermería.