BCU negó transferencia millonaria desde Venezuela y respaldó operativa del Bandes

A comienzo de mes el diputado opositor venezolano Carlos Paparoni denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intentó sin éxito transferir fondos por cifras millonarias a cuentas del sistema financiero uruguayo.También por esos días El Observador informó que el monto de depósitos de no residentes en la filiar local del banco Bandes se duplicó en 2018.

En esa oportunidad el Banco Central del Uruguay (BCU) negó estar en conocimiento de una transferencia millonaria frustrada del gobierno de Maduro. También puntualizó que la suba de depósitos del Bandes es parte de su operativa regular.

Este jueves autoridades del BCU comparecieron por estos temas en la comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados.

El presidente del BCU Alberto Graña explicó cómo se hacen las transferencias de fondos, cómo se documentan y cómo se controlan. Según dijo, cuando se realiza una transferencia de estas características, no importa el monto, se formaliza a través de mensajes electrónicos interbancarios utilizados en los sistemas financieros internacionales, para que el dinero pase de las cuentas de un banco hacia otro.

“La transacción nunca se concretó, nunca llegó al Banco Central. (…)Ese mensaje electrónico nunca llegó. Esa operación no existió. No ocurrió”, afirmó el jerarca en rueda de prensa.

Graña también fue consultado sobre la posibilidad de que se haya intentado ingresar el dinero a Uruguay (alrededor de US$ 30 millones) y se haya frenado antes. En ese sentido, aclaró que ninguna de estas operaciones se realiza directamente de un banco a otro, sino a través de bancos corresponsales. Según la oposición venezolana, la millonaria transferencia de fondos que intentó hacer el gobierno de Maduro fue a través del Novo Banco portugués.

“Si hubo intento de Bandes con un banco en Portugal que no es nuestro corresponsal eso queda entre el Bandes y el banco portugués. Llega a conocimiento nuestro si el banco corresponsal de Bandes hace una trasferencia a nuestro corresponsal. Ahí sí nos enteramos porque es la forma en que se opera. (…) No es tarea nuestra averiguar qué está haciendo el banco corresponsal de Bandes”, añadió el jerarca.

Sin reportes sospechosos

Graña señaló que hasta el momento no se han detectado operaciones sospechosa hacia o desde Uruguay vinculada con Bandes y el gobierno venezolano. “Los procedimientos de reporte de operaciones sospechosas están debidamente protocolizados y si hay una denuncia concreta es estudiada y eventualmente se da participación a la justicia”, apuntó.

La suba de los depósitos

Los depósitos de los no residentes del Bandes Uruguay treparon fuerte el año pasado. De $ 1.516 millones (unos US$ 52,7 millones) al cierre de 2017, a $ 3.168 millones en 2018 (US$ 97,8 millones), lo que arrojó un incremento de unos US$ 45 millones. Además, el número de clientes con depósitos superiores a los US$ 250 mil, pasó de 27 en 2017 a 44 al cierre del año pasado. Los datos surgen del boletín informativo que publica el BCU.

Sobre este punto, Graña dijo que “no hay ninguna operativa anormal” y “que es parte del giro habitual del banco”. “No hay nada sospechoso en esas operaciones porque han sido debidamente controladas en toda la cadena de bancos intervinientes, incluyendo los corresponsales del BCU que son bancos de primer nivel internacional con muy buena inteligencia financiera y oficiales de cumplimiento, además de nuestros propios mecanismos de control”, expresó el jerarca.

Según se desprende del balance auditado del 2017 presentado ante el BCU, prácticamente la totalidad de las obligaciones por intermediación financiera (casi 70%) del Bandes Uruguay con no residentes (empresas y personas) está concentrada con clientes radicados en Venezuela. El restante 30% se distribuye entre Argentina, Panamá y Ecuador, Nicaragua, Italia, Portugal, Islas Vírgenes, entre otros.

Respuestas “insatisfactorias”

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi calificó como “insatisfactorias” las respuestas que dio el BCU en el Parlamento. “Tenemos elementos de muchas fuentes. Hubo intento de transferencias desde Portugal y el BCU teniendo la oportunidad de precisarlas no lo hizo”, afirmó. El diputado volvió a insistir en que se investigue si el aumento de transferencias de no residentes hacia el Bandes Uruguay son operaciones licitas. “Es un hecho llamativo”, afirmó en rueda de prensa.