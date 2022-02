Bensión le contestó a Bergara: "Gastar acá, gastar allá" pero no dice si pagarlo "con deuda o con más impuestos"

La directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marcela Bensión, respondió a las críticas del exministro de Economía del Frente Amplio Mario Bergara acerca del informe sobre la situación y las perspectivas macroeconómicas de Uruguay que el MEF presentó el martes en Torre Ejecutiva.

Bergara había posteado en su cuenta de Twitter que "del Fondo Covid, la ayuda social no llega a US$ 300 millones" y al mismo tiempo el sobrecumplimiento de las metas fiscales del gobierno "alcanzan los US$ 300 millones".

A ese enfoque Bensión respondió que no entiende "por qué esa idea de aislar una parte del Fondo Covid y mirar solamente los US$ 300 millones que se dieron a los hogares más vulnerables" cuando "también se dieron US$ 400 millones de apoyo a los trabajadores que estaban sin empleo y se destinaron más de US$ 400 millones para salvaguardar la vida de los uruguayos: en vacunación, en tests y en gastos en salud".

Acerca del sobrecumplimiento de las metas fiscales, la jerarca del MEF añadió que las cuentas fiscales "son muy dinámicas" y no se sabe cómo van a cerrar hasta que se conoce el último dato del año. "Ahí hay un tema de dinamismo que uno tiene que ir manejando que es muy difícil de prever" de antemano, comentó. Además, explicó a Primera mañana de radio El Espectador que el déficit menor a lo esperado se explica por un PIB mayor al proyectado en 2021 y por ingresos por encima de lo previsto en BPS y DGI.

En su descargo en Twitter, el economista opositor también escribió que el gobierno podría "haber dado el doble de ayuda social sin incumplir sus propias metas" y en ese escenario "las ollas populares quizás no hubieran sido necesarias".

A ello, la funcionaria del MEF contestó que "el senador Bergara no menciona como financiaría ese incremento, si con deuda o con aumento de impuestos como se hizo en el pasado. Uno a veces escucha comentarios como el del senador Bergara, de 'gastar acá, gastar allá' pero no explica cual sería la fuente de financiamiento", cuestionó Bensión.