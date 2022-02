Arbeleche: “En el primer semestre de 2021 tuvimos 50 mil" pobres menos

La ministra informó que en 2021 las transferencias sociales totalizaron US$ 502 millones, con una variación real de 25% respecto a 2020. “Si sumamos otros apoyos sociales como los que se han dado para los refugios y la alimentación que no necesariamente se hacen a través del Mides tenemos que agregar unos US$ 50 millones adicionales”.

Sobre los incentivos a la inversión, dijo que entre 2020 y 2021 los proyectos presentados totalizaron US$ 4.500 millones. Se trata de iniciativas que todavía tienen que materializarse.

Según Arbeleche, la historia muestra que se termina concretando alrededor del 70% en los siguientes dos años luego de presentados. Se estima que por esta vía se crearán unos 7.000 empleos, de los que tres cuartas partes corresponderían a comercio y servicios.

Gasto público

El año pasado el gasto extraordinario a través del Fondo Coronavirus fue de US$ 1.153 millones, por encima de los U$$ 727 millones ejecutados en 2020. Del total, US$ 448 millones se destinaron a medidas sanitarias, US$ 293 millones en medidas de apoyo social, y US$ 412 millones en medidas económicas y de empleo. “La cifra fue aumentando y se tuvo la seguridad de decirle a la ciudadanía que iban a estar disponibles todos los recursos que fueran necesarios para atravesar la pandemia”, dijo la ministra.

Sobre este punto, Arbeleche explicó que si bien hubo más gasto para “atender las necesidades de la población se cumplieron todos los compromisos fiscales”.

El resultado fiscal del Gobierno Central-BPS se ubicó en 4,2% del PIB, por debajo del 4,9% que se había estimado en la Rendición de Cuentas. “Esto ya está medido en términos del nuevo producto que estimamos creció 4,5%”, dijo.