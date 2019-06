Bergara: "El sistema productivo no soportaría" aumento de impuestos

El precandidato del Frente Amplio Mario Bergara dijo este miércoles que, a su juicio, el abatimiento del déficit fiscal no se logra por la vía de mayores impuestos, sino concentrando los esfuerzos en reducir el gasto.

"La carga tributaria es más bien alta, asociada a un estado que tiene un rol fuerte. No veo por el lado tributario la fuente central de la mejora de las cuentas públicas", sostuvo el expresidente del Banco Central en radio Oriental. "Yo no creo que vaya a haber ningún impuesto milagroso que permita recaudar lo suficiente y creo que el sistema productivo hoy no lo soportaría y tampoco las personas", agregó.

Bergara señaló que el déficit está "por lo menos dos puntos por encima de lo deseable", y que ello obliga a una reducción de "más de US$ 1.000 millones, que es un monto muy significativo", que no se recorta solo con medidas de "austeridad".

Por eso dijo que es necesario enfocarse en el área de la seguridad social, que es el que "mueve la aguja". "El problema es el déficit de la seguridad social. Hay que abordarlo en el primer año del próximo gobierno y de forma multipartidaria", argumentó el precandidato, quien ya ha dicho que se deben "revisar todos los parámetros" del sistema.

En materia tributaria, el expresidente del BCU dijo que el programa del Frente Amplio "solo habla de evaluar el impuesto a las grandes herencias", que implicarío "un mínimo" en términos de recaudación. "No vamos a estar resolviendo el desbalance fiscal del Estado por esa vía. Si hay modificaciones tributarias van a ser en el margen, en cuanto a la recaudación, y por eso pongo el foco en el gasto", agregó.

Por otra parte, Bergara dijo que si bien el déficit "está alto" y "hay que bajarlo", Uruguay no está "en la zona roja o hipotecado como dicen algunos", en referencia a recientes comentarios del expresidente y actual precandidato colorado Julio María Sanguinetti.

Asimismo, dijo que "las reservas no son una caja a la cual uno puede echar mano sencillamente para gastos". En el Frente Amplio, algunos sectores han reclamado históricamente el uso de las reservas para financiar políticas públicas.