Bianchi exigió a Della Ventura que no use remera de "desafuero o complicidad" en comisión

La utilización de una remera con la consigna “desafuero o complicidad” por parte de la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura (Vertiente) causó el miércoles un cruce de la legisladora con la presidenta de la comisión de Asuntos Administrativos del Senado, Graciela Bianchi (Lista 404), quien al inicio de la última sesión de ese grupo parlamentario le pidió a su colega que se la quitara.

Según contó Della Ventura a La Diaria, enseguida que se sentó frente a Bianchi la nacionalista le “exigió” que se la sacara, a lo que le respondió: “Le dije que era censura, porque en democracia tenemos derecho a ponernos lo que queramos”. De todas maneras, la frenteamplista afirmó en un comunicado divulgado en Twitter que se la quitó para "no entorpecer la reunión", luego de ofrecerle correrse para que Bianchi no la viera y esta no aceptó.

Bianchi argumentó en declaraciones a La Diaria que la utilización del atuendo era inapropiado y ofensivo. “Hay un mínimo de decoro y de sensibilidad que tú no estás cuidando, porque es una ofensa”, le dijo según su relato. Además, la senadora nacionalista afirmó en Informativo Sarandí que la conducta de Della Ventura “es un agravio" que no se lo permite "absolutamente a nadie”.

Bianchi también recordó en Informativo Sarandí que a propósito de ese percance le dijo a Della Ventura: “Si tu hubieras hecho, y lo digo con tranquilidad de espíritu, el 10% de lo que yo trabajé con los derechos humanos con Germán Araújo solos desde el año 84”. Y aclaró que la libertad de expresión “tiene límites, por suerte". "No podés hacer cualquier cosa en cualquier lado y menos en la casa de la democracia”, sostuvo.

Pasó hoy en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado (abrimos hilo)



Bueno, he de contarles que la Presidenta de la Comisión de Asuntos administrativos, Senadora Graciela Bianchi me

exigió el retiro de la camiseta Desafuero o Complicidad porque hería su sensibilidad. pic.twitter.com/gyTn9kaCUd — La Vertiente (@LaVertienteFA) September 10, 2020

Además, la frenteamplista señaló que una vez finalizada la sesión de la comisión, y debido a que algunos miembros no se encontraban al momento del incidente, pidió para hablar y relatar cómo habían sido los hechos. "Me parecía que ellos tenían que estar enterados para que no lo supieran por otro lado y dijeran que estuvieron presentes y no pasó nada”, señaló a La Diaria.

Si bien la senadora frenteamplista ya había utilizado esa remera en la sala de la Cámara de Senadores, Bianchi afirmó que en esa ocasión no le pidió a la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, que le ordenara a Della Ventura que se la quitara, pues no la vio.