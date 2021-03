Biden dijo planea presentarse a la reelección en 2024 y lanzó advertencias a Corea del Norte y China

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera rueda de prensa desde que asumió su mandato el pasado 20 de enero, afirmó que su plan es buscar la reelección en 2024.

"Mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi expectativa", dijo Biden, de 78 años, el presidente de más edad en llegar a la Casa Blanca. Durante las primarias del Partido Demócrata sugirió que no se presentaría a un segundo mandato.

El mandatario comentó que es "un gran respetuoso del destino" y que no hace planes firmes con tanta antelación, pero que si se presenta en 2024 "esperaría plenamente" que la vicepresidenta Kamala Harris fuera de nuevo su compañera de fórmula.

"Espero absolutamente que así sea. Está haciendo un muy buen trabajo. Es una muy buena compañera de fórmula", dijo.

La exsenadora Kamala Harris, de 56 años, se encuentra entre los candidatos que ya se barajan para la carrera presidencial de noviembre de 2024. Se presentó a las primarias demócratas de 2019, pero se retiró antes de que se emitieran los primeros votos a principios de 2020.

Al ser preguntado de si volvería a presentarse contra Donald Trump, Biden contestó: "Oh, de verdad. Ni siquiera lo pienso, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quién representará al Partido Republicano".

El País de Madrid precisa que Biden es el primer presidente de Estados Unidos en cuatro décadas que ha esperado más de dos meses de mandato sin celebrar una sesión de preguntas y respuestas con la prensa. El medio apunta que el mandatario retrasó la cita, rodeada de expectativas, con el objetivo de promocionar "su colosal plan de rescate de la economía", de US$ 1,9 billones, que el Congreso aprobó hace dos semanas y ofreció al mandatario su primera gran victoria legislativa.

Biden abordó temas polémicos de la política exterior de su país en realción a Corea del Norte, China y Rusia.

Prometió una "respuesta acorde" si Corea del Norte decide una escalada en sus ensayos de misiles. "Estamos consultando con nuestros socios y aliados", dijo.

El mandatario dijo estar "preparado para alguna forma de diplomacia" con Pyongyang, pero "tiene que estar condicionada a que su resultado sea la desnuclearización".

Corea del Norte disparó este jueves dos supuestos misiles balísticos al mar, en su primera provocación sustancial al nuevo gobierno de Biden.

Pyongyang tiene prohibido el desarrollo de misiles balísticos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y está sometido a múltiples sanciones internacionales por sus programas de armamento.

En relación a China, Biden hizo referencia a la conversación telefónica de dos horas que mantuvo con el presidente Xi Jinping.

"Le volví a dejar claro lo que le he dicho en persona en varias ocasiones, que no buscamos el enfrentamiento, aunque sabemos que habrá una competencia muy fuerte", dijo.

El mandatario estadounidense afirmó que tanto Jinping como Vladimir Putin piensan que "el futuro está en la autocracia y que la democracia no puede funcionar en un mundo complejo".

Biden señaló, además, que el objetivo de China es ser el "país, líder, más rico y más poderoso del mundo" pero que no él no le permitiría durante su mandato. Y aseguró que trabajará con sus aliados en la Unión Europea y también con India, Japón y Australia para que China rinda cuentas y siga las reglas.

”Esta es una batalla entre la utilidad de las democracias y las autocracias en el siglo XXI”, destacó.

(Con información de AFP)