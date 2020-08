Biden escoge a Kamala Harris: la primera mujer negra en una fórmula presidencial

"Tengo el gran honor de anunciar que elegí a @KamalaHarris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país", anunció Biden, de 77 años, terminando con semanas de expectación.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

Su equipo de campaña informó que Biden y Harris van a efectuar una declaración conjunta el miércoles dando inicio a una nueva etapa de la campaña contra el presidente Donald Trump.

Sin embargo, Harris dijo este martes sentirse "honrada" de ser la compañera de fórmula del demócrata Joe Biden, capaz según ella de "unificar" al país si derrota a Donald Trump en noviembre.

"Joe Biden puede unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros. Y como presidente, construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales. Me siento honrada de ser la candidata a vicepresidente de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro comandante en jefe", tuiteó Harris.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.