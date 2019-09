Bill Gates bajo lupa: qué se verá en la serie sobre el fundador de Microsoft

¿Cómo funciona la mente de Bill Gates? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Qué desayuna?

El 20 de setiembre estas respuestas y otras se revelarán cuando se estrene Bill Gates bajo la lupa, nuevo documental de Netflix que explorará cómo piensa el multimillonario, filántropo y cofundador de Microsoft.

Decoding Bill Gates (como se llama en inglés) tendrá tres capítulos y mostrará al "detalle" y "sin filtros la trayectoria vital de un hombre, con sus éxitos y reveses" anunció Netflix. La serie es obra del director Davis Guggenheim y tratará tanto la faceta laboral como personal del magnate, desde cuál es su animal favorito hasta cómo influyó la relación con su madre en su camino como filántropo. Gates abandonó en 2008 su puesto de CEO de Microsoft para dedicar su tiempo e intelecto a solucionar "los problemas endémicos del mundo".

Según señala el trailer, el de Gates se considera como "uno de los giros profesionales más importantes de la historia moderna".

La serie se verá enriquecida por numerosas grabaciones de Gates durante los primeros años de Microsoft. El documental mostrará a Gates cuando era percibido como "uno de los rostros del mal" por activistas, que llegaron a lanzarle una tarta en la cara en Bruselas.

En su cuenta de Twitter, el empresario escribió sobre su participación en la serie: "Pasé los últimos años participando en una serie documental de Netflix que observa mi trabajo y mi vida. Espero que disfruten lo que hemos hecho juntos".

I spent the last few years participating in a @netflix docuseries looking at my work and my life, and it’s coming out September 20th. I hope you enjoy what they’ve put together. pic.twitter.com/Jc4QFju7Fo