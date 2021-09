Bill Gates comprará la totalidad de la cadena de hoteles Four Seasons

Cascade Investment, la sociedad que gestiona las inversiones del fundador de Microsoft, Bill Gates, desembolsó US$ 2.210 millones para hacerse con el control de la cadena canadiense de hoteles de lujo Four Seasons, valorada en US$ 10.000 millones tras esta operación.

Four Seasons, creada en 1960 se ha convertido con el tiempo en una cadena de hoteles de lujo y actualmente cuenta con 121 hoteles y complejos hoteleros, así como 46 propiedades residenciales en 47 países. Leé también Member Experto regional en centros comerciales: “La pandemia aceleró la evolución del concepto de shopping center” Cascade Investment, que ya controlaba 47,5% del grupo hotelero, ha previsto comprar la mitad de las acciones del otro accionista importante, la sociedad de inversiones Kingdom Holding Company (KHC) del príncipe saudí y hombre de negocios Al-Walid ben Talal. Este último conservará 23,75% de las acciones en la empresa una vez que concluya la transacción, lo que está previsto para enero de 2022, informa Four Seasons en un comunicado. Fuente: La República - RIPE