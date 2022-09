Blancos rechazan que Cosse y Orsi alternen la presidencia del Congreso de Intendentes

En diciembre va a cambiar de manos la presidencia del Congreso de Intendentes y el blanco Guillermo López (Florida) pasará el cargo a uno de los tres jefes comunales del Frente Amplio.

En un organismo en el que los nacionalistas son amplia mayoría y un actor infranqueable en la toma de decisiones, a la izquierda le corresponderá dicha titularidad por cuota política. Sin embargo, tiene una definición para tomar: dos de sus intendentes son los principales nombres de la fuerza política a 2024, y ambos tienen interés en asumir ese puesto en la antesala a la carrera electoral.

Carolina Cosse (Montevideo) y Yamandú Orsi (Canelones) negocian alternarse en la presidencia del Congreso, con seis meses cada uno, tal como informó El Observador el pasado 30 de junio. Pese a que el jerarca del MPP se posicionaba –por trayectoria y afinidad con sus colegas– como el heredero natural del cargo, la intendenta de Montevideo también manifestó su interés, y la alternancia fue la solución más factible con la que dio la bancada.

Aunque las negociaciones han sido informales, varios intendentes blancos ya se ponen de punta hacia el reparto manejado por los frenteamplistas. "Si llegara a realizarse formalmente esa propuesta, hoy no habría ambiente para dar con esa solución", dijo a El Observador el actual presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López.

Uno de los que ya anticipa una postura crítica es el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez: "Me parece que no corresponde. Es uno u otro", dijo a El Observador. "Es como si hiciéramos un colegiado año a año para que ingresen todos los intendentes blancos", esgrimió.

Sobre esa línea se expresaron varios de sus correligionarios. "¿Repartir la presidencia?: no, no, no. Porque si no mañana el Partido Nacional también tendría que repartir en diez la presidencia. No, no. Como corresponde, es un tema de representación institucional, que es muy caro para los blancos", sostuvo el jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera.

"Es un tema que lo hemos hablado en alguna bancada (del Partido Nacional), y no habría consenso para eso", señaló, en tanto, el intendente de Flores, Fernando Echeverría. "¿Qué pasa si después todos los del partido queremos ser presidentes? Sería cambiar una regla y no estaría bueno. Capaz sería más fácil que se pongan de acuerdo y nosotros tomar el nombre que el partido proponga, ya sea Yamandú Orsi o Carolina Cosse", opinó.

El jefe comunal de Río Negro, Omar Lafluf, prefirió no pronunciarse al respecto, al tiempo que el intendente de Cerro Largo José Yurramendi adelantó que "no es mucho de dividir las cosas", aunque no es un tema sobre el que se haya detenido.

Pese a que los blancos no se pronuncian por ninguno de los dos nombres, las dudas planteadas tienen lugar luego de los cuestionamientos a la intendenta Cosse durante el último plenario del Congreso en Florida. En esa instancia del pasado 23 de agosto, el sanducero Olivera elogió a Orsi por "honrar" al organismo "con su presencia de manera regular" cuando "va a ser candidato a presidente (de la República)", y pasó un mensaje a su correligionaria: “La otra no viene mucho, pero él viene con regularidad”.

Al día siguiente, en entrevista con Doble Click, el presidente del Congreso de Intendentes también arremetió contra la intendenta de Montevideo y dijo, con ironía, que “debe tener otras prioridades que no le permiten participar una vez al mes en el plenario”.

La jefa comunal ha faltado a más de la mitad de los encuentros mensuales, y tiende a enviar en su nombre al director de Recursos Financieros y primer suplente de la IM, Mauricio Zunino. "Trabajamos en equipo. En Montevideo tenemos mucho trabajo. A veces voy yo al Congreso, a veces va mi primer suplente, el economista Mauricio Zunino. Tengo total tranquilidad, somos un equipo", dijo la propia Cosse al ser consultada en rueda de prensa días atrás.

Durante el último plenario, los blancos también se molestaron con el hecho de que la Intendencia de Montevideo acordara con la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios (Flacma) postular a Carolina Cosse como presidenta de la cumbre de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la asociación de gobiernos locales más grandes del mundo. Si bien el organismo internacional había invitado al Congreso a enviar un delegado, los blancos se enteraron durante ese mismo plenario que Cosse ya tenía un acuerdo para asistir en ese lugar, según consignó La Diaria.