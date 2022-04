La distancia de Cosse con sus pares intendentes que prioriza otra agenda política

La camaradería, los chistes y los límites borrosos entre colores partidarios impregnan una idiosincrasia particular en el Congreso de Intendentes, poco comparable a otros ambientes políticos. Los 19 jefes comunales se codean con intereses similares cuando de negociar con el gobierno nacional se trata, con una complicidad sin tapujos –que trasciende a lo político– en la que sobresalen las excepciones.

El caso de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, marca una distancia de ese clima instalado por sus pares, al delegar en dirigentes de confianza las tareas en el organismo y priorizar otros ítems en su ajetreada agenda diaria. La ingeniera faltó a diez de las 17 plenarias que tuvo el Congreso desde el inicio del actual período, según los datos procesados por El Observador.

Quien más concurre en su nombre es el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, cuya “solidez” técnica y política destacan en todas las filas. El economista tiene un rol activo en debates clave del Congreso como el Sucive hasta los jornales solidarios. También ha participado la secretaria general, Olga Otegui, figura de su riñón.

Desde el entorno de la jefa comunal aseguran que el organismo “es un ámbito de la Intendencia de Montevideo (IM) y no de la intendenta”, para lo que Zunino y Otegui son representativos. Sin embargo, salvo por faltas puntuales, la de Cosse es la única ausencia constante de parte de un intendente.

Mientras que su participación fue regular en los seis primeros encuentros desde su asunción, a partir del 10 de junio del año pasado la jerarca comenzó a derivar a sus delegados. Los plenarios en que todos los jefes comunales se sientan en la misma sala son mensuales, y desde entonces la ingeniera solo se hizo presente en la reunión de enero de este año, para la asunción del actual presidente del Congreso, Guillermo López.

Cosse se ha caracterizado en sus investiduras por un estilo “muy ejecutivo”. Quienes la conocen dan cuenta de una agenda cargada de eventos y discusiones de trabajo concisas, poco compatibles con la dinámica más distendida del plenario.

¿Qué hizo en esos días? Su actividad incluyó desde una conferencia para anunciar novedades sobre el plan ABC, hasta inauguraciones de viviendas en barrios periféricos, de centros de infancia y exposiciones artísticas, su participación en ferias de emprendedoras, los festejos el día en que se entregaron las casi 800 mil firmas para el referéndum, la concurrencia a marchas, entre varias otras instancias que no constan en sus redes sociales, explicaron allegados.

Una excepción

La distancia de Cosse con sus pares diverge de la afinidad que sus correligionarios Yamandú Orsi y Andrés Lima mantienen con el resto. El canario ha insistido varias veces en el diálogo en la interna del Congreso y puso paños fríos al desafío de los blancos para debatir en la campaña del referéndum, arreglando en cambio para hacer un asado. El salteño, en tanto, lleva su segundo año como vicepresidente y está empapado en los temas.

Desde los entornos de Orsi y de Cosse interpretan el vínculo con el Congreso como muestras de los respectivos estilos de liderazgo. La trayectoria del canario lo ha llevado a ser un interlocutor de los intendentes blancos para temas políticos, como cuando en las negociaciones para la aprobación de fideicomisos lo contactaron Omar Lafluf y Alejo Umpiérrez para mediar entre fuerzas políticas.

Eso no quita que Cosse no esté en contacto con el resto. “Yo en la Mesa no tomo ninguna decisión sin consultar antes a Carolina y Yamandú”, aclaró Lima a El Observador. El duraznense Carmelo Vidalín dijo por su parte que tiene una “relación excelente” con Cosse, quien es “sumamente receptiva para los planteos”. “Lo mismo con Andrés y Yamandú. Con él (Orsi) tengo casi un vínculo de amistad”, contó.

Ninguno de los intendentes blancos consultados demostró tener una mala relación con su par montevideana, aunque sí admitieron una falta de vínculo. “Su suplente cenó con toda la bancada del Partido Nacional en Mercedes. El Congreso se caracteriza por actuar 19 votos a cero”, valoró el artiguense Pablo Caram.

Diego Battiste

Plenario del Congreso de Intendentes del 8 de julio del año pasado

“Con Yamandú tengo una amistad a nivel familiar. A ella la conozco poco, pero las veces que hablamos está todo bien”, compartió el jerarca. “Cada uno tiene su forma de ser. Yo soy muy abierto, de andar haciendo chistes. Pero cada uno tiene su perfil y hay que respetarlo”, afirmó.

El presidente del Congreso, Guillermo López, dijo que la ausencia “implica mucho simbólicamente en cuanto a que la participación activa robustece y hace madurar” al organismo. “No ha habido contratiempos, pero las señales son importantes”, zanjó.

El rochense Alejo Umpiérrez señaló en tanto que “es bueno el diálogo directo con los intendentes y su presencia realza el organismo, sin perjuicio de la actitud colaborativa de Zunino”. El sanducero Nicolás Olivera reconoció que más allá del “excelente vínculo”, los intendentes tendrán un encuentro para fortalecer la “camaradería” habiendo pasado la campaña electoral. “En tanto y en cuanto ella se preste, para nosotros bárbaro”.