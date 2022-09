Bolivia ingresó al “top 10” de los países exportadores de litio

La cifra no es impactante, apenas unos US$ 10 millones, pero marca una tendencia que, según los expertos, se acentuará en los próximos años. Bolivia, un país que cuentan con una de las mayores reservas del mundo, se posicionó durante el año pasado como el décimo exportador mundial de litio y sus principales comprador son Rusia y China, según los datos publicados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Los analistas señalan que los datos reflejan el esfuerzo del gobierno del presidente Luis Arce por avanzar en la industrialización del metal y subrayan que los volúmenes vendidos al exterior aumentarán sustancialmente en los próximos años. El informe del IBCE puntualiza que durante 2021, Bolivia exportó 1.019 toneladas de carbonato de litio desde la planta piloto ubicada en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.

El documento agrega que el 44% tuvo como destino Rusia, el 40% China y el 16% restante Estados Unidos. Consultado por la agencia de noticias Sputnik, el ingeniero Ricardo Cardona, del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), afirmó que el país podría alcanzar una producción de 15.000 toneladas métricas anuales en 2023, cuando se espera que comience a funcionar el complejo industrial de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) en Llipi, junto al salar de Uyuni.

En los planes del Gobierno está construir un segundo complejo industrial para procesar 50.000 toneladas métricas al año. De concretarse, y si los precios internacionales del litio siguen como en estos días, "podrían producirse 200.000 toneladas hasta 2030, lo que reportaría al país ingresos por US$ 20.000 millones", calculó Cardona, quien destacó que los beneficios de esta primera etapa deben completarse con el agregado de valor mediante, por ejemplo, la elaboración de baterías.

En la actualidad, el ranking de países exportadores lo lidera Chile con ventas por US$ 883 millones, seguido por China con US$ 99 millones y un grupo de países –que no tienen producción local, pero si concesiones– y que integran Países Bajos, Corea del Sur, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Según el analista Gabriel Campero Nava citado por Sputnik, el precio del litio se disparó más de un 400% en apenas un año. El aumento lo refleja los datos del OIBCE: hasta junio de 2022, Bolivia extrajo 442 toneladas de litio por un total de US$ 23,5 millones de dólares. "Esta coyuntura es muy favorable. El precio se ha cuadruplicado, llegando incluso a US$ 60 mil o US$ 70 mil la tonelada métrica", precisó Campero Nava.

Bolivia, con sus 21 millones de toneladas de litio certificadas en Uyuni, posee las mayores reservas mundiales. En estos días, YLB realiza estudios en otros salares del altiplano, por lo cual todavía habría más reservar por descubrir y certificar.

¿Cómo se puede leerse desde el actual contexto global que Rusia y China sean los principales compradores del litio boliviano? "Es consecuencia de una política soberana. Por ejemplo, las empresas transnacionales en Argentina se han rehusado a exportar a Rusia carbonato de litio. Ellas obedecen a la política de la OTAN", avaluó Cardona. "Bolivia exporta a Rusia y China porque pagan bien, lo que no impide venderle a países como Estados Unidos, siempre que también paguen bien", agregó.

Para el dirigente de Codepanal, Bolivia también debería vender litio en los mercados de futuros para anticipar cobros y mejorar su capacidad productiva. "China, Rusia, Corea, o cualquier país que quiera sumarse, podría obtener hasta 2030 una parte de las 200 mil toneladas que se van a extraer", estimó Cardona. El ingeniero, además, destacó la importancia del mercado latinoamericano: un parque automotor de millones de vehículos que llevarán baterías de litio, o bien adaptarán sus motores para funcionar con electricidad.