Bolsonaro confirmó presencia en asunción de Lacalle Pou y espera su visita

El presidente brasileño Jair Bolsonaro felicitó este jueves a Luis Lacalle Pou y anunció que vendrá a su asunción, el próximo 1° de marzo de 2020, según informó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado del país vecino llamó al presidente electo de Uruguay y lo invitó a visitar Brasil, algo que, según Bolsonaro y la cancilería brasileña, sucederá "en breve".

- Por telefone, parabenizei o Presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, pela sua histórica vitória nas urnas. Confirmei minha presença em sua posse e o mesmo também confirmou que brevemente nos visitará. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 28, 2019

Itamaraty, como se le llama al ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, emitió un comunicado en el que aseguró que Bolsonaro auguró "pleno éxito" para el gobierno del nacionalista y ratificó su determinación de trabajar "en conjunto por el bienestar de ambos pueblos".

Bolsonaro aseguró el 29 de octubre en una entrevista con Estadao de Sao Paulo que esperaba un triunfo de Lacalle Pou sobre el frenteamplista Daniel Martínez, al considerar que el entonces candidato blanco estaba "más alineado" y "sintonizado" con su gobierno.

"Uruguay pasó a la segunda ronda, tiene la situación que proviene de la política de (José) Pepe Mujica, y una oposición que está más alineada con nuestros pensamientos liberales y económicos. Esperamos que acontezca la elección de alguien más ligado a nuestro equipo, entonces tendríamos a Uruguay sintonizado con nosotros", dijo entonces.

Tras estas declaraciones, Lacalle le recordó a Bolsonaro el principio de no injerencia. “Por más que me guste un poco más que el otro seguro esperaría los resultados porque, gane quien gane, con él me tengo que llevar bien”, dijo. “Uruguay por suerte no decide lo que piensan los brasileños, decide lo que le pasa y lo que necesitan los uruguayos”, agregó.