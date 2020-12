Bolsonaro: el aborto en Argentina segará vida de los niños "con anuencia del Estado"

"Lamento profundamente por las vidas de los niños argentinos, ahora expuestas a ser segadas en el vientre de sus madres con la anuencia del Estado", escribió el miércoles en Twitter el mandatario ultraderechista, que cuenta con un fuerte respaldo de las iglesias neopentecostales, acérrimas adversarias de la legalización del aborto.

"Mientras dependa de mí o de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. ¡Lucharemos siempre para proteger la vida de los inocentes", agregó.

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!