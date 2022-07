"Bomba sí, vieja no": Darwin Desbocatti habló de Graciela Bianchi y la senadora respondió en twitter

La Cámara de Senadores trató la semana pasada las "inconductas" de la senadora nacionalista Graciela Bianchi a pedido de la bancada del Frente Amplio. Darwin Desbocatti, el personaje de Carlos Tanco en el programa No toquen nada de Del Sol FM, se refirió a lo que calificó como una "intervención" a la legisladora nacionalista.

“Los que vendrían a ser los compañeros de copas de Graciela Bianchi, de la vieja bomba, no la quieren mucho", empezó, conectando el comentario con la situación de Humberto de Vargas, que había comentado anteriormente. "Le hicieron 'la intervención' como se dice ahora, que se le meten y le dicen 'mirá, estás teniendo un mal comportamiento'".

"Todo tiene un límite", dijo para comenzar su exposición el senador frenteamplista Charles Carrera. "Todo tiene un límite, pero los senadores sobreactuando sobre la sobreactuación de la vieja bomba es el lugar donde la realidad y la imaginación no tienen fronteras”, dijo Darwin en su columna.

El senador hizo referencia a "una catarata de tweets que son como mínimo muy preocupantes" en las redes de la senadora. "La vieja bomba se destaca en eso, en innegable", comento el personaje y consideró que "es muy difícil a esta altura del partido diferenciar cuales son las funciones de un político de las de un influencer".

Darwin también se refirió a la intervención del senador Mario Bergara: "Me pregunto qué pasaría si todos los legisladores difundiéramos fake news", dijo el legislador durante la sesión. "Esto que está pasando, Mario", le respondió Desbocatti.

"Ya va más de un indicador de libertad de expresión que baja varios lugares por el hostigamiento a trabajadores de la prensa", agregó el legislador. A lo que Desbocatti calificó a los rankings de libertad de prensa como una fake news y cuestionó el argumento.

"Me pasa lo mismo que con el juez Recarey. La vieja bomba estamos todos más o menos de acuerdo que no tiene altos niveles de presentabilidad, pero sus detractores esgrimen motivos y razonamientos que son peores que el mal que intentan descalificar. ¿Por qué? Porque están del lado aparentemente racional. De lo otro todos nos damos cuenta que es irracional y que es un disparate porque es parte del personaje, pero cuando los que supuestamente están del lado racional dicen estas barbaridades inaplicables a un mundo mas o menos pactado de raciocinio es especialmente confuso".

La sesión, que iba a presidir la propia Bianchi debido a que Beatriz Argimón, se encontraba en Ucrania fue conducida por el senador nacionalista Jorge Gandini mientras la senadora bajó para la discusión del asunto. “La vieja bomba una lady durante su intervention, no dijo nada. (..) Habrá ido sedada”, dijo Desbocatti y agregó que él en su lugar se “encajaba un rivotril a la carrera”.

“Van a hacer una sesión para hablar mal de vos. Yo me encajo unos ansiolíticos. ¿Babe cómo voy? Todo embolado, todo empastillado. Cumple la doble función, además, porque te importa tres carajos de todo lo que escuche y pase adelante de tu vista, y además al otro día no te acordás de nada. Es tremendo borra-memoria. Entonces los podés seguir mirando a todos como compañeros de oficina como si nada hubiera pasado”, comentó.

"Tiene una virtud la vieja bomba, porque todos hacen fila para enumerar los defectos de la vieja bomba pero tiene una virtud: es de piel gruesa, aguanta", sostuvo.

La senadora compartió este martes en su cuenta de Twitter el fragmento de la columna en la que se refirió a ella. "Esta primera parte me pareció muy buena. Espero la de mañana. Eso sí te aclaro Darwin: no me “empastillo” jamás. ¿Lo necesito? Y bomba sí, vieja no", respondió.