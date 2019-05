Bonomi dijo que es un "grave error" realojar presos del módulo 8; apelará fallo judicial

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó de "grave" el pedido del comisionado parlamentario para las cárceles de cerrar dos sectores de uno de los peores módulos del ex Comcar, una necesidad que Juan Miguel Petit reclamó con relativo éxito en la Justicia, ya que la magistrada Ana Rieiro falló en contra de la cartera de seguridad y dio un plazo de 15 días para realojar a los reclusos ubicados en esa área.

Pero Bonomi, que criticó que Petit difundiera en la prensa estas situaciones, apelará la sentencia porque "no se trata de tomar una resolución administrativa". El ministro negó que el problema, en este caso, se arregle trasladando a los presos que se alojan en los sectores C1 y C2 del módulo 8 de la cárcel de Santiago Vázquez, en un lugar donde los internos no tienen camas suficientes para dormir y conviven con roedores. "Hay cosas del sentido común, si pertenecen a bandas diferentes no se los puede poner juntos (...) Hay que hacer un equilibrio muy fuerte para que no haya problemas mayores que los que se quiere evitar", aseguró.

El fallo de la doctora Rieiro en el que dio lugar al recurso de habeas corpus que presentó Petit consignaba varios de los documentos en los que el comisionado había señalado la violación de los derechos humanos en ese sector penitenciario —así como en otros de la misma cárcel y de otras prisiones–. Por ejemplo, en su informe anual de 2017 el comisionado escribió que consideraba que en el módulo 8 el trato recibido por los internos era "cruel, inhumano o degradante", y que pese a que en 2015 se habían realizado "esfuerzos puntuales" para revertir esa situación, nada ha cambiado hasta la fecha. Y además de los roedores y la falta de camas, en esa parte de la cárcel no hay una forma de evacuar la basura por lo que los presos tiran las bolsas a un pasillo para que una "cuadrilla" la recoja.

Los internos que habitan los sectores denunciados están bajo régimen de prisión preventiva. Eso significa que son investigados por la Justicia pero que todavía no fueron condenados por un delito. Y esa era la situación de un hombre que murió a comienzos de abril mientras agonizaba tendido en el suelo y que derivó en una investigación administrativa para indagar por la demora en la asistencia. "El hombre allá se murió, ¿entienden? El hombre de allá se murió. (...) Este hombre tiene familia y lo dejaron morir, porque lo llevaron una hora a enfermería y no lo internaron. Lo dejaron morir", decía la voz de otro preso que filmó con un celular la escena.

Petit, representado por el abogado Juan Ceretta, había solicitado con el recurso el cierre del área, pero la jueza Rieiro solo aceptó que los internos fueran realojados.

Bonomi defiende a asesor de Lacalle Pou

El ministro del Interior, no obstante, en declaraciones a la prensa este domingo, se mostró molesto con la actitud de Petit de hacer declaraciones públicas sobre este tema y otros vinculados a las irregularidades del sistema penitenciario. "El comisionado creo que tiene que oír más y actuar más como comisionado y no como quien detona en la prensa todo lo que pasa. El comisionado anterior (por Álvaro Garcé) tenía otro espíritu", dijo el ministro.

Hoy Garcé, con quien Bonomi dijo que tenía "diferencias políticas", es asesor en seguridad del precandidato blanco Luis Lacalle Pou. "Pero él creo que entendía mejor lo que era la tarea del comisionado, que no es transformar todo en una noticia, sino transformar todo en una solución para el problema dialogando y creo que tenía más efecto", agregó el secretario de Estado.