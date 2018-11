Sin autocrítica: la versión de Bonomi sobre incidentes con manifestantes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió a los incidentes ocurridos durante la visita del gabinete a Artigas para inaugurar la ruta 30, en donde dos manifestantes fueron detenidos luego de protagonizar empujones con el secretario de estado.

"Empujan a Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo", dijo Bonomi en entrevista con el programa Todo Pasa.

Cuando se le preguntó por qué habían sido detenidos los manifestantes, el ministro respondió: “No sé. Estaban tratando de desvirtuar un acto público”. Además, señaló que no habló del tema con las autoridades policiales.

Bonomi, dijo que "no pasó lo que están mostrando, lo que están diciendo" y que "lo que hubo ayer (lunes) fue un acto público, precedido de una instancia de reunión de los ministros" con organizaciones y vecinos, y que "los trabajadores de tabaco no se reunieron con nadie. No se reunieron con el ministro de Trabajo, no se reunieron con la ministra de Industria, no se reunieron con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se reunieron con el ministro de Salud Pública, no hubo ninguna reunión, no hubo ningún reclamo".

El ministro del Interior relató su versión sobre lo sucedido. "Estaba hablando el ministro (Víctor) Rossi y ahí tres o cuatro personas, no sé cuántas eran exactamente pero no eran más de eso, entran empujando a todo el mundo, empujan a la ministra Cosse, casi la tiran, me empujan dos veces, la primera vez me empujan y la segunda vez me sacan para el costado. El video que se muestra es a partir de que yo estoy en el costado, pero yo estaba en el costado, estaba en el medio, y nadie habló conmigo. Cuando a mí me sacan, la segunda vez que me sacan violentamente para el costado, yo vuelvo adonde estaba, me paro adonde estaba, retrocedo, sí, porque me están empujando por abajo, no arriba, sino por abajo, y es eso. Nadie habló conmigo, nadie me dijo nada", expresó. Además, señaló que "uno de los tres o cuatro le decía a otro: 'Quedate quieto, esto es pacífico, quedate tranquilo, no sigas así, o sea, lo llamaba al orden'". "Yo volví al lugar al que estaba, fue todo lo que hice, y retrocedo porque me están empujando de abajo", repitió.

Un video publicado por Telemundo muestra el momento en el que un grupo de trabajadores que portaban una pancarta intentaron posicionarse en la primera fila, mientras Rossi tenía la palabra. Los manifestantes taparon a varios ministros que estaban parados escuchando el discurso de Rossi. Cuando el ministro Bonomi advirtió la situación, se puso por delante de los manifestantes.

Militantes frenteamplistas y el ministro Eduardo Bonomi intentaron tapar una pancarta de trabajadores tabacaleros, que reclamaban por las políticas anti tabaco del gobierno. Esta situación produjo discusiones y algún forcejeo. Más información en Telemundo a las 18:55. pic.twitter.com/yjUNySNSNx — Telemundo (@TelemundoUY) November 26, 2018

El cultivador de tabaco, Delmar Suárez, comentó a El Observador que dos hombres fueron detenidos por la Policía y retenidos en un calabozo durante varias horas bajo el pretexto de que habían intentado agredir al ministro Bonomi. Suárez, que estaba en Artigas a pocos metros de donde ocurrieron los hechos, afirmó que eso en ningún momento pasó y que quien agredió a los trabajadores fue Bonomi, mientras intentaba evitar que se manifestaran.

Suárez también señaló que el grupo de cultivadores de tabaco de Artigas, que produce para la empresa Monte Paz, había obtenido la autorización para manifestarse en el lugar. El productor agregó que el gobierno montó una "fiesta mentirosa" para inaugurar una ruta que está "llena de pozos". Para Suárez, los funcionarios del gobierno "actuaron de mala fe".

"Fue una gran mentira y una gran simulación del ministro. Una 'chanchada', una vergonzosa actitud de él. Quería tapar la pancarta", precisó el cultivador, que lleva más de 48 años en el rubro.