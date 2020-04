Bonomi sobre recortes de gastos en el Ministerio del Interior: "Un grueso error"

El exministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuestionó los dos recortes de gastos que hizo en las últimas semana el actual secretario de Estado, Jorge Larrañaga, quien dejó sin efecto la 89° Reunión de la Asamblea General de Interpol que iba a organizar la cartera de seguridad en octubre en Punta del Este, y canceló la construcción de una nueva cocina en el Hospital Policial.

La financiación del primer evento estaba estimada en cerca de US$ 3 millones, y las obras en el centro de salud iban a salir aproximadamente US$ 2,7 millones, según informó El País. Sobre la cancelación del evento internacional –cuyo costo fue considerado por el Poder Ejecutivo como "innecesario y un exceso”–, Bonomi criticó este martes en el programa radial InterCambio de M24 que se lo midiera como "un gasto", y catalogó luego de "grueso error" la suspensión de la construcción en el Hospital Policial.

"Como siempre, miden el gasto, y lo miden como gasto, no como inversión: no miden qué es lo que va a pasar cuando entre 130 y 150 personas vengan desde afuera, estén varios días, y cómo activan la hotelería, el turismo", sostuvo el hoy senador del MPP. "Está confirmado que aproximadamente el 40% de los que vienen a una instancia de este tipo vuelven a venir por sí y ante sí por razones turísticas y no por razones de gobierno", agregó Bonomi, quien también se refirió a la discrepancia manifestada por el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que mantuvo reuniones con Larrañaga y el presidente Luis Lacalle Pou para analizar la posibilidad de rever la decisión.

"Y en cuanto al Hospital Policial, han hecho campaña y siguen diciendo que hay que apoyar a la policía, que hay que darle el apoyo que el gobierno anterior no le daba. Nosotros nos pasamos diciendo qué significa el apoyo, si es decir palabras lindas o trabajar efectivamente para darle ese apoyo", afirmó.

Según dijo Bonomi, el proyecto de la construcción había sido presentado hace dos años, y se iba a realizar con fondos de los propios funcionarios. "(Los fondos) salen de los propios policías. Salen de la venta de servicios, órdenes y tiques. No viene de afuera. Es del funcionamiento del propio hospital. Le está sacando a los policías la posibilidad de mejorar su hospital, que además están financiando ellos mismos, por una resolución central. Parece que es un error muy grueso", cuestionó.

En cuanto a la obra en concreto, dijo que se trataba de la construcción de una cocina "independiente, sacada del edificio del hospital" y que hacer eso es algo "fundamental". "Se construye (además) un comedor solamente para funcionarios, se construyen ascensores limpios, independientes, que no pueden estar subiendo comida cuando antes o después se transporta comida, restos de comida sacadas de habitaciones, restos hospitalarios contaminados, o funcionarios que están trabajando y que salen del CTI. No pueden estar en contacto con la comida", dijo.

Y concluyó: "Entonces esto ponía al hospital en una posición muy avanzada con respeto a otros, y era absolutamente imprescindible".