Bouza, el DT de Peñarol rugby: “Buscaremos un equipo competitivo y con más ganas que el rival”

Pablo Bouza es un nombre conocido en la región y también en Uruguay. Exsegunda línea de Los Pumas, exjugador profesional en Leeds de Inglaterra, integrante del cuerpo técnico de Los Pumas con Daniel Hourcade, el currículum del rosarino habla por él. Además, en la recta final de la preparación de Los Teros al mundial llegó a trabajar con el equipo en dos áreas específicas que eran un problema serio, el line out y el maul, y terminaron siendo dos de los aspectos más positivos del equipo en Japón.

Además de eso, creó una muy buena relación con el cuerpo técnico de Los Teros, a los que casi no conocía. Por eso, cuando hubo que buscar un nombre para dirigir a Peñarol en la franquicia uruguaya de la Superliga Americana, no hubo muchas discusiones: el nombre de Bouza llenaba los casilleros de la experiencia internacional y de las cualidades personales.

Sobre los objetivos para su cargo y para este nuevo proyecto de la liga profesional sudamericana, habla en esta entrevista Pablo Bouza.

¿Qué sabe de Peñarol?

Sé que Peñarol es el club más grande de Uruguay, También, al estar tan cerca de Argentina, uno sigue el fútbol. Vine a Uruguay a ver acá una final de fútbol de Copa Libertadores, Newell’s contra Nacional en 1998.

¿Cuáles son los objetivos?

Hay varios desafíos. Uno es que Peñarol sea un equipo muy competitivo dentro de la cancha. Otro es desarrollar jugadores para que Los Teros tengan un equipo con más opciones, y otra es que los jugadores tengan un calendario de competencia en el que todo el año tengan partidos de primer nivel.

¿Cómo ve a este equipo? Tiene una base de jugadores de Los Teros pero también se reforzarán algunos lugares clave.

Después del mundial se fueron varios jugadores pero sirve porque hay que buscar más para desarrollar. Además en algunos puestos estamos buscando jugadores de afuera para que el equipo sea competitivo y tiren el nivel para arriba.

Al ser un equipo con algunos jugadores de afuera, ¿se arranca de cero? ¿La base será la del juego de Los Teros?

No se arranca de cero. Uruguay tiene una identidad y un plan de juego plasmado. Los jugadores que vengan de afuera se tendrán que adaptar, aunque por supuesto que hablaremos con el Mono (Meneses, DT de Los Teros) y Guzmán (Barreiro, director de alto rendimiento) para cambiar alguna cosa, pero todo para que al final del día sirva al rugby uruguayo. El objetivo de Uruguay y de los jugadores puedan mejorar y tener más competencia. Todo está destinado a eso.

Entonces, esto no termina en Peñarol sino que apunta seguir apuntando a que Los Teros crezcan.

Por supuesto. Yo pienso que Los Teros tuvieron un gran mundial y eso es más difícil de mantener. Después de algo tan grande como lo que se logró, el objetivo es que los jugadores sigan teniendo un desafío, competir por un puesto, y no quedarse en un lugar cómodo. El objetivo de todo el staff es que los jugadores tengan ese desafío.

Decía que algunos puestos se van a tener que reforzar.

Segunda línea se fueron los cuatro del Mundial, los tres del fondo también, hay tres que se van, en otros se fue uno, pero son puestos importante como la primera línea, y hay juveniles que vienen pero quizás se puedan buscar otras opciones.

¿Cómo es volver a un cuerpo técnico fijo?

Tuve un año distinto a los últimos seis, entrenando muchos lugares pero sin un equipo fijo. Estoy contento, con ganas de agarrar esto. Mi familia no va a estar conmigo pero todos me apoyan y estoy muy contento.

¿Cómo es desde lo personal separarse de su familia?

Estoy cerca, son las vacaciones del colegio, van a poder estar acá un tiempo. Está bueno arrancar solo porque al principio habrá mucho trabajo, y que vengan luego.

¿Cuánto pesó el trabajo de los dos meses previos al Mundial con Los Teros?

Si no hubiese venido sería distinto. Al venir a trabajar y al pasarla muy bien, y encima Uruguay tuvo un gran mundial... lo más importante es que estuve con buenas personas, me trataron bien, eso fue lo fundamental para decidir.

¿Qué evaluación hizo del trabajo del line out y el maul en el Mundial, que fue tu área de trabajo?

Lo de Los Teros fue grande en general. Si algo no hubiese funcionado no se hubiesen conseguido las cosas que se lograron. No solo la victoria ante Fiji, si no que se fue competitivo en todo. Para tener eso en todas las áreas tenés que estar bien. Y todas las áreas fueron competitivas.

Pero al andar bien en su área imagino que debe haber sido un alivio.

Si pero yo hice una preparación y el grupo se siguió preparando, es de todos. Los jugadores hicieron un click. Fue lindo en todas las áreas.

¿Qué le promete al hincha de Peñarol?

Al hincha de Peñarol le digo que se acerque a la cancha porque vamos a buscar un equipo competitivo y que siempre tenga más ganas que los rivales. Es donde parte la base. Trabajemos más para poder lograr resultados.