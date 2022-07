Brahian Alemán recordó el tremendo elogio que le hizo Maradona por su gran pegada

Brahian Alemán, el volante uruguayo que es figura en Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina, recordó un elogio que le hizo Diego Armando Maradona cuando lo dirigió en ese club, sobre su gran pegada con la pierna zurda.

“Una vez, antes de un partido, Maradona iba uno por uno, alentándonos y a mí me dijo: 'Uruguayo, si yo hubiera tenido tu zurda, habría sido el mejor jugador del mundo'. Me reí y le dije que él había sido el mejor del mundo. Y me tiró: 'Pero con tu pegada, habría sido mejor todavía'”, contó a TyC Sports.

Para el volante del “lobo”, “Diego era un crack”.

“Era alguien que le pegaba muy bien de cerca. Tenía un guante, te decía que acompañaras la pelota con el pie. Que la tocaras. Lo que pasa es que era Maradona y tenía una técnica terrible. Yo soy más de pegarle de lejos”, comentó al hablar de la técnica de pegada del ídolo argentino.

@gimnasiaoficial

Maradona en Gimnasia

Hoy en Gimnasia el uruguayo tiene a Néstor “Pipo” Gorosito como técnico, otro que le pegaba muy bien a la pelota, aunque era derecho.

“Pipo me dice que hay que apuntarle al tercero de la barrera, que si pasa es gol. La barrera sirve de referencia”, comentó.

Sobre Maradona, Alemán elogió su humildad. “Lo que rescato de Diego es su humildad. El corazón enorme que tenía. Se quedaba con nosotros y quería ser uno más. Cosa que era imposible. Yo me quedo con eso y lo voy a recordar siempre. Me regaló un crucifijo que lo tiene mi hijo porque sé que lo va a cuidar mejor que yo”.

AFP

Brahian Alemán en la foto con Maradona

El volante formado en Defensor Sporting contó también que su ídolo de chico era “el Chino” Álvaro Recoba, a quien “siempre miraba” cómo le pegaba a la pelota en su etapa en Inter de Milán, donde “hacía muchos goles de tiro libre”.