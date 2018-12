Braulio, el uruguayo que ganó La Voz

Braulio Assanelli fue el ganador del certamen argentino La Voz, que se emite por Canal 4, luego de cantar "Hoy tengo ganas de ti", popularizada por Ricardo Montaner.

El camino de este cantante uruguayo que inesperadamente saltó a la fama en Argentina comenzó en la vecina orilla en octubre, cuando tuvo su “audición a ciegas”, en la que los jurados califican a los participante sin verlos ni saber quiénes son. Desde entonces hasta ahora su popularidad no ha parado de crecer, hasta el punto que pronto lanzará su propio disco y varios de sus temas ya se pueden escuchar en Spotify, como es el caso de Voy por ti, su primer corte difusión que ya tiene videoclip al ritmo de la cumbia pop.

💪 El uruguayo Braulio Assanelli pisa fuerte y canta en el escenario de #LaVozArgentina “Hoy tengo ganas de ti” canción que popularizó @montanertwiter ✌ #TeamMontaner pic.twitter.com/yf3qkWdiqN — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) December 17, 2018

No me alcanza para agradecerte!!!! Muchas gracias por elegirme, apoyarme y enseñarme tantas cosas!!!! @montanertwiter https://t.co/O1B8gt4Dhg — Braulio Assanelli (@brauliolavoz) December 17, 2018

En la audición a ciegas Braulio debutó con Tanto del español Pablo Alborán, acompañado de la guitarra qué el mismo tocó. A los pocos segundos de comenzar a cantar tres de los jurados (Soledad, Tini y Montaner) presionar el tradicional botón rojo que en esta competencia –un formato internacional que ha sido popular en varios países- es el signo de la aprobación para que el postulante siga en carrera. Axel tardó un poco más pero también le dio el visto bueno antes del final de la participación del uruguayo.

De esta manera, los cuatro jurados manifestaron su interés por incluirlo en sus equipos (llamados team). Pastorutti lo calificó como el primer participante que tenía “todo” y que su interpretación había sido “muy sentida”.

En ese momento Braulio se presentó como uruguayo, domador de caballos y explicó que vivía en el campo, a dos kilómetros de San Ramón. Axel en particular lo invitó a sumarse a su equipo para componer canciones juntos y participar en los ocho conciertos que tenía planeados. En tanto Montaner no dudó: “con toda seriedad te digo que me gustaría producirte tu primer disco”.

Así se generó una “guerra” entre los jurados para ganarse al cantante uruguayo, que incluyó alusiones al campo, a los caballos y hasta a los pollos. Finalmente Braulio eligió a Montaner. Pastorutti le dijo entonces a su colega: “Acabás de ganar La Voz Argentina”.