Breve historia de dos presencias que predisponen a EEUU contra Alberto Fernández

Las sorpresas parecen desaconsejadas en el terreno de las relaciones diplomáticas. A eso aludió Mauricio Claver-Carone —principal asesor de Donald Trump para asuntos del Hemisferio Occidental—, para explicar su regreso intempestivo a Estados Unidos. Sin presenciar la asunción presidencial de Alberto Fernández, ni estrechar su mano en el acto posterior en la Casa Rosada.

"Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No voy a tener las reuniones de trabajo que tenía programadas para mañana (este miércoles)", recogió el diario Clarín.

El alto funcionario cuestionó para la prensa —también al nuevo secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno argentino, Gustavo Béliz, esta en privado— la presencia de un representante del gobierno de Nicolás Maduro, que resultó ser su ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, hombre importante en la nomenclatura chavista; también la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa e, incluso, la supuesta intención de que Evo Morales se instale en Argentina.

"Jorge Rodríguez y Maduro no le traen ningún beneficio a la Argentina, Evo Morales no le trae ningún beneficio a Argentina, Rafael Correa no le trae ningún beneficio a Argentina. Son cuestiones al revés, le quitan beneficio a Argentina, y desenfocan lo que debe ser la prioridad de Argentina...", declaró a medios argentinos.

Juan MABROMATA / AFP

La delegación estadounidense al traspaso de mando en Argentina la completaban el secretario de Salud del administración Trump, Alexis Azar, que habría partido el propio martes en la tarde, y el embajador para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien, según las versiones de prensa conocidas, sí tendría programado reunirse con el presidente Fernández.

Claver-Carone, abogado,nacido en Miami de origen cubano, fue designado por Trump en 2018 para coordinar las políticas latinoamericanas entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Tesoro y otras agencias. Crítico del acercamiento con Cuba durante el gobierno de Barack Obama, es, por el contrario, partidario del embargo hacia la isla antillana y de mantener una posición dura frente a los regímenes de Caracas y Managua.

Se desempeñó también como director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y colaboró para la tramitación del crédito por US$ 57 millones concedido a la Argentina en el período del saliente presidente argentino Mauricio Macri.

El alto funcionario estadounidense se reunió con Fernández en México a principios del mes de noviembre, cuando el presidente electo argentino visitó a Andrés Manuel López Obrador y ofreció una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM) bajo el título "Desafíos de América Latina". Y recordó ese encuentro a propósito, ahora, de este desencuentro.

"Hicimos una agenda de trabajo en México, en mi posición tengo la mejor disposición, yo estaba en el Fondo(...) le recomendé al presidente (Trump) que hablara y creara una relación, que creo que son muy positivas. Yo creo que es lo que quiere Alberto Fernández, así que no sé si al fin y al cabo está siendo mal aconsejado".

Resulta curioso ante este incidente que en la intervención de Fernández en la UNAM al referirse a la "década progresista" de América Latina de principios de este siglo hiciera alusión a Michelle Bachelet, a Néstor y Cristina Kirchner, a Tabaré Vázquez y José Mújica, Lula, a Rafael Correa, a Evo Morales pero obvió por completo a Hugo Chávez que, de todos, fue el primero que accedió al poder (1999-2013).

Jorge Rodríguez ha ocupado posiciones claves a lo largo del período chavista: rector del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la República, Alcalde del Municipio Libertador (donde se ubican las instituciones de los poderes públicos), hasta su actual posición ministerial. Su nombre aparece en las listas de sancionados por el gobierno de Trump. Correa, por su parte, reside en Bruselas y tiene procesos abiertos ante la justicia de su país.

"Hay límites", apuntó Claver-Carone en sus declaraciones en relación a estas presencias en el acto de traspaso de mando.