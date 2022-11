Brindando con leche, se lanzó la Mercoláctea y Delgado celebró que se haga en Montevideo

“Para el Uruguay esto es una gran oportunidad”, afirmó Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, sobre la Mercoláctea, actividad que se desarrollará por primera vez en Uruguay el año que viene, del jueves 1° al viernes 3 de junio, en la Rural del Prado.

Delgado, en la conferencia de prensa realizada para presentar la Mercoláctea, en El Puesto en Carrasco, celebró que esa exposición se haga en Montevideo porque, detalló, es uno de esos eventos demostrativos que generan atención del público especializado y del público en general “que van de a poquito generando lo que más necesitamos en Uruguay, el debe más grande, la generación de conciencia agropecuaria, ¿y dónde lo tenemos que generar?, sobre todo en la capital del país”.

Dijo que a veces en Montevideo, aunque puntualizó no pasa con todos, no se tiene conciencia sobre el impacto económico y social del sector.

Declarada de interés nacional y ministerial por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y presentada como “el evento de la cadena láctea y más…”, la Mercoláctea (se realizó durante casi dos décadas en Argentina) contendrá entre otros atractivos una muestra ganadera de razas lecheras, remates, conferencias, capacitaciones, giras técnicas, una ronda de negocios y muestra comercial, ámbitos temáticos sobre mujeres rurales y medioambiente y las olimpíadas lácteas (ver los detalles en mercolactea.com.uy).

Delgado explicó que es una gran oportunidad de demostrarle "al mundo, a los inversores, a todo quien quiera ver", la capacidad tecnológica, la genética, la productiva, que Uruguay en materia de lechería tiene.

“Este modelo Mercoláctea es una puerta de entrada para mostrar lo que hacemos”, expresó.

El valor del agro y del tambo

Delgado adelantó que este año cerrará con un ingreso de unos US$ 14.500 millones por exportaciones de bienes desde Uruguay, que el año pasado fueron US$ 11.550 millones, y que ocho de los 10 productos que más se exportan provienen del sector agroindustrial.

Con eso como marco, “el sector lácteo por lo menos en lo que va de este año viene exportando US$ 595 millones, 28% más que el año pasado en valor, pero no solo porque los precios subieron, sino que además se exportó un 7% más en volumen”.

Luego, remarcó el valor social del sector lechero: “No debe haber cadena o sector productivo que derrame más socialmente en todo su proceso hacia atrás que cualquier exportación de producto lácteo, debe tener por unidad la mayor cantidad de mano de obra aplicada, de la parte industrial hasta la parte productiva”.

Sobre el momento del sector, mencionó que en algunas cosas se puede ser optimista, pero que hay desafíos por delante, sobre todo por cómo se está dando la situación internacional.

Las oportunidades, citó, tienen que ver con cómo está instrumentada la cadena, con una gran incidencia del cooperativismo en el sector industrial, “sobre todo con una cooperativa muy fuerte de productores”, señaló que hay una vocación exportadora en general, aunque condicionada por algunos temas, y que aumentó el precio de la leche en el mundo, aumentó el precio internacional de todos los productos lácteos transables y que aumentó casi un 5% en precio el principal producto exportado por la cadena láctea uruguaya, la leche en polvo entera.

Juan Samuelle

Fernando Mattos, ministro de Ganadería, y Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República.

Valor extra: la cultura lechera

Luego enfatizó que Uruguay tiene en algunos sectores del país cultura lechera, "que no es menor, generar una cuenta lechera no es solamente poner vacas que produzcan leche, darle un tipo de forraje y tratar de ordeñarlas, hay toda una cultura lechera que va más allá de lo convencional, no es una invernada, es otra cosa, es otra cultura y la cultura implica no solo un sistema de producción sino también un arraigo social, vinculado a un sistema diferente, mucho más intensivo, demandante, pero obviamente con muchas más oportunidades.

Delgado mencionó, en su extenso análisis sobre el sector, que "Uruguay venía subiendo su remisión de leche, a pesar de que tenemos todavía la espada de Damocles de la cantidad de productores lecheros en el país, todos los años viene bajando un poquito, medio se estancó ahora, entre otras cosas impulsado por los precios de la leche, los costos y algunas oportunidades, pero es un tema sobre el cual tenemos que trabajar".

A propósito de los desafíos, mencionó que los precios internacionales y las exportaciones se empezaron a desacelerar, a enfriar, por el proceso inflacionario a nivel mundial, porque se enfrió la economía china y hay incertidumbre sobre cómo va a ser el último cuatrimestre del año.

Este año la remisión cae, "muy poquito pero cae y las perspectivas para adelante son que, asociadas a la seca, esto se profundice", agregó.

Tras mencionar que Uruguay exporta a tres destinos fundamentalmente: Argelina, Brasil y China, indicó: "Quiero destacar la actitud del gobierno nacional, de la Cancillería y en particular de este Ministerio de Ganadería", al que le reconoció una búsqueda permanente de nuevos mercados, de oportunidades de negocios, para exportar productos lácteos: "más de 12 instancias comerciales de nuevos mercados el MGAP hoy están en proceso, con formularios, con habilitaciones, con generación de oportunidades, me parece bien importante, diversifica el riesgo y amplía las oportunidades de colocación de productos, sobre todo en algunos que nos está costando exportar, como los quesos".

Delgado, sobre acciones del gobierno para beneficio del sector y aludiendo a la presencia en la conferencia de Felipe Algorta, director de UTE, habló de un beneficio en la tarifa para los productores lecheros y el sector industrial, de apoyos financieros, de un plan de desarrollo de cuenca con una mirada ambiental, un plan de desarrollo de la quesería y sobre todo la artesanal.

Juan Samuelle

Expusieron Aldo Ferrari, Juan Luis Dellapiazza, Alberto Iribarne, Fernando Mattos y Álvaro Delgado.

Apoyo a pequeñas industrias

"Lo que nos queda, estamos trabajando, es ayudar en la sustentabilidad de algunas industrias lácteas, la mayoría de ellas cooperativas, que tienen un desafío por escala bien importante", complementó. Aclaró que no aludía a Conaprole y que hay una comisión en Presidencia de la República, coordinándose con los ministerios de Ganadería, de Industria, de Economía, de Trabajo y el Inale, para “ir buscando soluciones y darles sustentabilidad porque creemos en la diversidad, en la competencia y en la generación de oportunidades”, por el fuerte arraigo que esas cooperativas tienen, "algo fundamental para que esa matrícula de productores no se extinga, porque uno que estuvo toda la vida vinculado al agro sabe que el día que uno cierra un tambo ese tambo no se abre más”.

Finalmente, Delgado agradeció a los organizadores de la Mercoláctea por “poner el tema lechero arriba de la mesa, en primer planta, en la capital del país, con un evento donde obviamente trataremos de mostrar lo mejor que hacemos, trataremos de aprender lo que otros nos puedan enseñar, trataremos de capacitar gente, pero por sobre todas las cosas trataremos de mostrarle a todo el resto del país la importancia que este sector tiene en la economía y en la sociedad nacional”.