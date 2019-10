Buena dispersión de la torada de La Vuelta al Pago

Con un muy buen porcentaje de colocación –se vendieron 42 de los 45 ejemplares ofrecidos– de la torada de las cabañas Santa María del Yaguarí –de Zerbino Stajano– y El Palmar –de Carlos Palma y Pablo Zerbino–, los escritorios Marrero Ltda y Nicolich & Cía realizaron el viernes 19 el remate La Vuelta al Pago en la Rural de Tacuarembó.

El promedio general de la venta fue US$ 3.225. Los toros Aberdeen Angus un valor promedio de US$ 3.403 (US$ 3.390 los Red Angus), mientras que los Polled Hereford promediaron US$ 2.948.

“El remate nos dejó muy conformes. Fue muy bueno. Con gente en el local desde el mediodía revisando los toros. Un remate muy dinámico, rápido y ágil”, explicó Darío Marrero, director de Marrero Ltda.

En tanto, señaló que hubo una “marcada diferencia” entre el Hereford y el Angus.

“En esta oportunidad vimos bastante más dinámica por el Angus, tanto negro como colorado. El promedio dice como estuvo el remate. Valores significativos en el Angus y más tranquilo en el Hereford. De todos modos, se pudo colocar un porcentaje bien alto de la oferta y eso es motivo de satisfacción”, aseguró el rematador.

Promedio