Buenas experiencias apuntalan el renacimiento del girasol en las chacras uruguayas

La zafra de girasol está a pocos días de terminar y el cultivo genera entusiasmo en varios productores que, gracias a un convenio con la Compañía Oleaginosa Uruguaya SA (Cousa), pueden vender el grano con un valor superior a US$ 500 la tonelada.

La producción nacional de girasol disminuyó en años anteriores por algunas plagas y hongos. Juan Manuel García, directivo de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), explicó a El Observador que liebres y palomas atacaban al cultivo en la implantación y otros enemigos como loros lo hacían previo a la cosecha.

Además, un hongo llamado Fomoxis, que atacó a los cultivos “de forma catastrófica”, hizo que muchos agricultores dejaran de desarrollar esta producción.

Otro factor que incidió en su momento fue que aparecieron para los chacreros opciones más atractivas –por diversos factores, entre ellos buena demanda en el mercado y precio atractivo–, como sucedió con la soja.

Pero para esta zafra cambió el panorama, no hubo problemas de plagas y tras varios estudios se pudo ver que los híbridos que se utilizan hoy son más resistentes, por lo que “no habría riesgo de Fomoxis”, y “al hacer tantos años que no se siembra girasol no hay inóculo en las chacras”, indicó.

Juan Manuel García

Los productores que remitan girasol al Plan Cousa podrán obtener valores que superan los US$ 500.

El plan de Cousa

Productores de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia desarrollaron la producción en el marco de un plan que presenta valores atractivos.

Cousa desarrolló ese plan, con el que se estimó una producción de 10.000 toneladas de girasol para la zafra 2020/21, que se destinará a la producción de aceite y harinas proteicas para consumo animal, detalló Alejandro Young, encargado comercial de Cousa. En la zafra pasada el plan se implementó como piloto y este año se amplió.

“Ya llevamos más de la mitad de la producción recibida y la semilla está muy bien. Lo importante es la materia grasa y está en niveles de 53% de promedio”, informó, y añadió: “En la competencia de granos frente a la soja tiene un buen nivel de rendimiento económico”.

Este año, comentó, se sembraron entre 6.000 y 7.000 hectáreas de girasol, con algunas producciones que se destinarán al citado plan y otras que no.

Juan Manuel García

El girasol es un cultivo de verano.

De cuatro a 26 productores

Copagran comenzó a cultivar girasol hace tres años, “cuando la soja tenía aún precios muy magros, en US$ 300 por tonelada. Explorando alternativas en cultivos se iniciaron conversaciones con Cousa, buscándole un canal comercial al girasol”, detalló García.

La cooperativa firmó un acuerdo con Cousa con un cupo del 46% de la producción estimada, con cultivos en 2.800 hectáreas de Río Negro, Soriano y Paysandú.

En la zafra 2020, en la que hubo un piloto del plan, participaron cuatro productores socios de Copagran, en Young. Y para esta zafra fueron 26 los asociados a la cooperativa los que cultivaron girasol para remitir a la empresa.

Juan Manuel García

El 80% de la cosecha de girasol de Copagran ya está hecha.

Rendimientos interesantes

El 80% de la cosecha de la cooperativa ya está hecha y aunque hay mejores rendimientos al norte del Río Negro que al sur, lo bueno es que los precios son prometedores.

En chacras al norte del Río Negro, donde los cultivos recibieron más agua por las precipitaciones de enero –momento crítico del cultivo– se han trillado producciones con rindes de entre 2.300 y 2.800 kilos, informó García, con porcentajes de materia grasa que superan el 50%.

Por otro lado, en chacras de Soriano, en las que en diciembre y enero llovieron solo 30 mm y 50 mm, respectivamente, la situación fue diferente. Si bien los cultivos se implantaron muy bien, cuando llegó la etapa en la que se concreta el rendimiento las plantas sufrieron el déficit hídrico. En esos lugares los rindes fueron de 1.500 a 1.800 kilos. Pero el rendimiento no afectó el porcentaje de materia grasa. García comentó que en estas chacras la producción tuvo un contenido de aceite superior al 53%.

Para los productores que remiten a Cousa, la cantidad de materia grasa del grano es importante, porque es un factor que incide en el valor de la cosecha.

Ricardo Bachmann

Cousa ajusta el precio del girasol según la cantidad de materia grasa del grano.

Cómo se llega a los US$ 500

En el acuerdo firmado entre los productores y la industria el precio del girasol se fija haciendo un promedio entre el valor que tiene la soja de exportación y la soja de mercado interno, con referencia en los datos de la Cámara Mercantil de Productos del País.

El precio se ajusta por porcentaje de materia grasa que tenga el grano (ver en el recuadro).

García detalló que una producción que tiene un contenido de materia grasa superior al 50% marca una bonificación por encima del 15% sobre el promedio del valor de la soja. “Por ejemplo, con valores de soja de US$ 480 a US$ 500 y con la bonificación por la materia grasa, el girasol alcanza un valor por encima de US$ 550 la tonelada”, explicó.

"Con valores de soja de US$ 480 a US$ 500 y con la bonificación por la materia grasa, el girasol alcanza un valor por encima de US$ 550 la tonelada", dijo Juan Manuel García, directivo de Copagran

Ricardo Bachmann

En algunas chacras la cosecha se hará en los próximos 10 días.

Se despejaron las dudas

El directivo de Copagran comentó que los números de esta zafra cierran positivamente para los productores.

“Algunas dudas que había sobre el girasol se evacuaron y lo marcan hoy como una opción muy válida. En esta zafra se pudo obtener rendimientos aceptables, que cubren los costos y dejan un margen aceptable para el productor. Vemos con muy buenos ojos que los productores quieran hacer crecer este cultivo”, añadió.

Sobre el girasol

Cultivo de verano



El girasol se planta en primavera. Lo ideal es a mediados de octubre o noviembre, cuando el suelo tiene temperaturas por encima de 11° C o 12º C. El ciclo de cultivo es “relativamente corto” comparado con otros cultivos de verano. Si es de segunda, en abril se realiza la cosecha de lo sembrado en diciembre. Como cultivo oleaginoso, el grano tiene alto contenido de aceite.



Menor inversión



Sembrar una hectárea de girasol demanda una inversión que ronda el 70% u 80% de la inversión necesaria para sembrar soja. El punto de equilibrio para el girasol, es decir el rendimiento de la producción que se necesita para cubrir los costos, ronda los 950 kilos. Descontando costos de renta, flete, secado y limpieza, ese costo ronda los 1.200 kilos por hectárea.

Precio al productor



Cousa fija el precio de la tonelada de girasol con un promedio entre el valor de la soja de exportación y la de mercado interno, con referencia en datos de la Cámara Mercantil de Productos del País. A partir del 42% de materia grasa del grano, la empresa bonifica un 2% sobre el valor por punto porcentual, o descuenta sobre esa base. Y a partir de 47% se bonifica el 1%.

Un cultivo en Young próximo a cosecharse que se unirá al plan Cousa

Ricardo Bachmann es un agricultor que trabaja en la zona de Young, Río Negro, donde plantó para esta zafra 75 hectáreas con girasol, producción que venderá a Cousa.



El girasol significó un 4% del total de su producción, que normalmente considera cultivos de soja y maíz, según contó a El Observador.



En esta zafra, Bachmann sembró el girasol “bastante tarde”, según informó. Lo hizo cerca del 10 de diciembre. Por eso aún no comenzado a cosechar, aunque espera empezar la trilla en los próximos 10 días.



Según estima, el rendimiento de su cultivo al final de la cosecha será de 1.700 kilos por hectárea.



“En mi opinión el clima no le afectó mucho al girasol, la seca no lo afectó mucho, este cultivo es ideal para años así, a la soja le afectó muchísimo más”, consideró sobre el contexto climático en el que se desarrolló la plantación en la zafra 2020/2021.

Ricardo Bachmann

Ricardo Bachman sembró 75 hectáreas de girasol para esta zafra.