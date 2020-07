Buenas noticias para quien tiene el foco en definir áreas agrícolas de verano

Con el clima ayudando al desarrollo de los cultivos en el área de invierno, con días fríos y secos, los productores van definiendo el área de verano contemplando la buena noticia que les significó el reciente impulso de los precios de la soja y el maíz en Chicago.

El denominado “mercado climático” en Estados Unidos recién empezó a jugar su partido, por lo que julio seguro será movido para los precios de los granos.

En el caso de la soja los valores llegaron esta semana a los US$ 330 por tonelada por la mercadería entregada en acopio y hubo precios por encima de US$ 340 por tonelada para los negocios directo a puerto.

El porcentaje de soja que queda por fijarle precio es limitado, con agricultores que tienen la soja en su poder que podrán jugar una ficha de corto plazo a lo que suceda con el clima estadounidense.

Lo relevante es que ha mejorado –aunque es muy prematuro, es cierto– el nivel de valores para la soja de la próxima campaña en Uruguay, luego que semanas atrás las referencias teóricas se ubicaban casi en US$ 280 por tonelada.

Mientras tanto, con el inicio de julio se activaron las campañas y actividades ligadas a la producción de maíz. El principal argumento para el cereal está en cómo ha levantado el piso de rendimientos en los últimos años, con niveles de productividad más estabilizados.

Luego de dos años de expansión, los operadores prevén que el área del cereal se mantenga este año, con alguna posibilidad de un alza marginal. Esto podrá verse en empresas agrícolas que tiene actividad ganadera.

Para la soja, hasta hace algunas semanas se manejaba que podía haber un ajuste a la baja en el área nacional, aunque el repunte de precios –de mantenerse– permitiría una estabilidad en la superficie.

El presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Roberto Verdera, dijo el miércoles en una conferencia virtual organizada por AcSoja, de Argentina, que lo más probable es que este año se mantenga el área de soja.

Para la zafra pasada, si bien la mesa no tiene un dato cerrado, se estima una producción de entre 2,1 millones y 2,2 millones de toneladas con base en una superficie de 1,083 millones de hectáreas y un rendimiento de 2.000 kilos por hectárea, consecuencia del impacto del déficit hídrico que limitó los rindes en el cultivo más expandido en la chacra local.

Sobre otros cultivos, Verdera consideró que el maíz no tendría mayor margen de expansión luego del crecimiento de los últimos años, debido a los suelos que requiere para expresar su potencial. Además, a diferencia de la soja, el cereal no tiene un mercado líquido y existen valores tentativos de exportación que no serían muy atractivos.

Si bien se han lanzado planes para la siembra de girasol, el técnico dijo que en su zona de influencia –Soriano– los números no cierran para esa oleaginosa.