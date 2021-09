Buenas perspectivas para Plaza Rural en la previa de la primavera

Con buenas expectativas por las lluvias, en la previa de la primavera y con la demanda sostenida que se ve en el mercado ganadero, los escritorios integrantes de Plaza Rural volverán a operar desde el Hotel Cottage, en Carrasco, en el remate Nº 238.

La venta se desarrollará en tres días, este miércoles 8, jueves 9 y viernes 10, informó a El Observador Álvaro García, presidente del consorcio. Las actividades comenzarán a la hora 9 en todas las jornadas y se realizarán con público presente, como en la anterior edición. “Es una alegría poder juntarnos y que puedan venir los clientes”, indicó García, después que el consorcio rematara 18 meses a puertas cerradas por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

La oferta está compuesta por 14.437 los vacunos y 1.888 lanares. Se incluyen 3.200 terneros, 1.500 terneras, 1.000 vacas de invernar y 1.000 novillos de uno a dos años, “categorías importantes”, destacó el presidente.

“Es una oferta muy buena, la de ahora es una agua bendita para el país entero y el agro por supuesto, un agua importante en la entrada de la primavera”, expresó García, quien dijo que hay buenas perspectivas para esta venta. “Esperamos un buen remate de inicio de primavera”, subrayó.

Todos los animales que componen la oferta se dispersarán con un seguro de vida por 30 días.

📆 Agende esta semana Remate 238.

Usted ya sabe la oferta esta @plazarural con mas de 14.400 vacunos y mas de 1.800 ovinos.



Toda la oferta podes verla en https://t.co/tniB6wQ5HW pic.twitter.com/NWk3LnBuVR — plazarural (@plazarural) September 5, 2021

Mercado favorable y con buenos valores

Esta venta de Plaza Rural se desarrollará en un momento en el que el mercado de haciendas terminadas “sigue con valores realmente buenos”, sostuvo García, quien destacó que el novillo está en el entorno de US$ 4,30, la vaca US$ 4,10 y la vaquillona US$ 4,20.

Agregó que la oferta y la demanda están sostenidas en el mercado ganadero, en el que hay preocupación a nivel de industria por la falta de contenedores, problema que aqueja a los agroexportadores a nivel mundial.

Por su parte, Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, mencionó que en estas fechas las temperaturas están cambiando, hay presencia de lluvias y pronósticos de mejora "como para ir entrando muy bien en la primavera". El rematador destacó que de a poco se va consolidando el forraje "y los campos están cambiando de color". A esa situación se suma que "estamos en días donde el ganado gordo sufrió algunos ajustes, derivados de una menor actividad industrial que a su vez viene de las dificultades logísticas que se están dando en la exportación”; pese a eso, "se siguen haciendo negocios a buenos valores, y que para el ganado gordo sigue habiendo cargas fluidas y entradas rápidas”, añadió.

"El mercado sigue estando muy favorable para todo lo que es reposición, salvo en alguna categoría. La relación sigue siendo muy favorable en terneros, terneras, en novillos jóvenes y también en los formados. Solo la vaca de invernada se ha movido más. El mercado está muy lindo para los compradores, y más porque hemos vuelto a conformar un volumen interesante también para esta última venta del invierno”, aseguró.

Diego Battiste

El remate se hará con público desde el Hotel Cottage.

Detalles financieros

El Banco República se encargará de la financiación y habrá varios beneficios y herramientas financieras para los clientes, como la preoferta, que estará disponible en plazarural.com.uy, o la calculadora de Precio Justo.

Quienes preoferten podrán acceder a un descuento del 1% y quienes abonen al contado uno del 2%. Habrá un plazo de 90 días contado, con hasta 180 días para el pago de los vientres preñados. Se dispondrá de un crédito plus con el que los productores que tengan vínculo con el Banco República, con crédito concedido, podrán acceder a un plazo de hasta 120 días sin intereses.

El remate se emitirá en vivo por la web de Plaza Rural, por Facebook y por televisión a través de los canales 619 y 1619 en TV cable y DirectTV. Los clientes podrán operar a través del 0800 8122 o por los móviles que aparecerán en la pantalla con cada lote.