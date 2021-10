Bustillo reivindicó negociación con China y el Frente Amplio dice que hay "pocos avances"

El canciller Francisco Bustillo planteó dos opciones al llegar este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. La primera era sesionar en forma abierta pero con información acotada y, probablemente, poco satisfactoria. La segunda era volcar toda la información disponible, pero con la condición de que la sesión fuera secreta. Los legisladores se inclinaron unánimemente por la segunda opción, y así el ministro de Relaciones Exteriores expuso durante más de tres horas sobre las conversaciones que se están llevando a cabo en torno a un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

La presencia de Bustillo en la comisión estaba pendiente desde el 7 de setiembre, cuando el presidente Luis Lacalle Pou convocó a todos los partidos políticos para comunicarles que había recibido el aval del gigante asiático para el inicio de un estudio para determinar la factibilidad de una acuerdo comercial bilateral.

La convocatoria había sido planteada por el Frente Amplio y tenía el cometido específico de conocer el contenido de la carta que el mandatario dijo haber recibido desde China, y de la cual leyó solo un extracto ante los medios de comunicación.

En la sesión de este miércoles, Bustillo leyó ante los legisladores la misiva completa, que aparece firmada por el embajador chino en Montevideo, Wang Gang.

Más allá de esa información concreta, los diputados de la oposición consideraron que el canciller no aportó muchos otros detalles de la negociación. Y si bien el jerarca aclaró que en las tratativas nada no "rápido ni inmediato", en el Frente Amplio entienden que "no se ha avanzado casi nada". Así lo sostuvo por ejemplo el diputado frenteamplista Daniel Caggiani, quien argumentó tras la sesión que aún no se ha determinado cuáles serían los sectores beneficiados o perjudicados por un eventual tratado con China.

Bien distinta es la posición en el oficialismo. Tanto desde Cancillería como en los partidos que integran la coalición destacan que es la primera vez que se alcanza este grado de avance en las negociaciones con China, y existe "confianza" en alcanzar resultados satisfactorios.

Si bien el Frente Amplio argumenta que en la pasada administración hubo un importante acercamiento bilateral a China, y que en 2018 el presidente Xi Jinping mostró su disposición a firmar un TLC con Uruguay, Bustillo ha argumentado que los anuncios de ese entonces nunca llegaron a reflejarse en avances concretos.

Tras la comparecencia ministerial de este miércoles, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez remarcó que se están "haciendo las gestiones" para que el estudio de factibilidad del acuerdo pueda culminarse a fines de este año y afirmó que Cancillería va a mantener al Parlamento "en permanente conocimiento de los avances que se realicen en la materia", a través de un ámbito bicameral.

Caggiani, por su parte, sí mencionó como un "avance" la conformación de un equipo negociador, que es coordinado por el jefe de Gabinete de la Cancillería, Fernando López Fabregat, y está apoyado por el director de la Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga.

Bustillo confirmó que el próximo lunes recibirá al canciller brasileño Carlos Alberto França, tal como informó El Observador este martes. El principal tema de la reunión será el acuerdo alcanzado entre Brasil y Argentina para una rebaja del entorno del 10% en el Arancel Externo Común (AEC).