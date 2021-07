Bustillo sobre relación con Argentina: “Nos cuesta bastante”

El canciller Francisco Bustillo aseguró este sábado que la relación con Argentina tiene “dificultades”, es “compleja” y que al gobierno le “cuesta bastante” avanzar en los temas comunes.

“Son muchas las instancias de trabajo conjunto. No estamos caminando como desearíamos”, dijo Bustillo entrevistado por Subrayado y es “imposible” que las relaciones se compliquen más porque están “estancadas”.

El canciller mencionó como ejemplos la obra de la hidrovía del río Uruguay y del puente Monte Caseros-Bella Unión. "Son obras de beneficio mutuo", destacó.

Sobre la decisión de Uruguay de avanzar en solitario, por fuera del Mercosur, en negociaciones comerciales, el canciller aseguró que nadie se puede llamar a “sorpresa” porque Uruguay viene trabajando en este tema desde hace 10 meses y aseguró que el gobierno no tiene “temor” a represalias por parte de los socios del Mercosur.

“Si llegamos a un acuerdo con China y Argentina dice que no igual va a entrar en vigencia”, sentenció.

Para Uruguay la resolución 32/00, que no permite a los países avanzar de forma solitaria, nunca fue internalizada porque no pasó por el Parlamento y, por lo tanto, no está vigente. “No hay inhibición ninguna”, dijo.

“El Mercosur se ha vuelto un bloque autárquico”, señaló el canciller. El ministro aseguró que la unión aduanera del Mercosur es una “utopía” porque el bloque está lejos de haber construido un “arancel externo común”. “Es un mojón a partir del cual se han definido una serie enorme de excepciones”, agregó.

Bustillo agregó que en la consideración del gobierno el Mercosur es una “zona de libre comercio imperfecta” y a partir de reconocer esa situación es que el PE pide un “sinceramiento”.

El gobierno anunció este jueves, en la cumbre de presidentes del Mercosur, que había decidido avanzar en solitario en negociaciones bilaterales con otros países ya que su propuesta de flexibilización del bloque no tuvo el respaldo necesario de Argentina y Paraguay.

Viajes

El canciller también anunció que el presidente Luis Lacalle Pou estará viajando a Japón en noviembre y también a Dubai y Qatar en 2022. El gobierno está interesado en profundizar los vínculos con Japón y con los países del sudeste asiático.

Además, agregó que existe un compromiso de viajar a Qatar y que la idea también es participar de la feria de Dubai que se va a desarrollar entre diciembre y marzo. “Ya está comprometida la presencia del presidente”, dijo.

Uruguay XXI

En las últimas horas el gobierno decidió cambiar al director ejecutivo del Instituto Uruguay XXI, decisión que generó molestia en Ciudadanos (sector mayoritario del Partido Colorado).

Hasta esta semana quien ocupaba ese cargo era Jaime Miller, designado por el excanciller y exlíder de Ciudadanos Ernesto Talvi. Los colorados entienden que ese cargo les pertenece mientras que el presidente Luis Lacalle asegura que la designación fue una sugerencia de Presidencia.

Miller llegó a participar de instancias orgánicas de la agrupación colorada. Tal como informó El Observador, en su lugar asumió Sebastián Risso, que trabajó como consultor del instituo en 2016 y ahora se desempeñaba como asesor en una empresa del amigo y asesor adscripto del presidente.

“Es un cambio que se venía gestando. Risso está en consonancia con lo que pretendemos”, dijo Bustillo y agregó que no fue un tema de “confianza.