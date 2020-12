Aunque no fue la primera vez que la coalición votó dividida, el proyecto de ley que limita las tierras de explotación forestal continúa generando críticas entre los socios, a raíz de un tema que no fue contemplado ni discutido en el Compromiso por el país y que aparece en el primer año de gobierno como el asunto de mayor división con Cabildo Abierto, el novel partido político que lidera Guido Manini Ríos.